CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın açıklamalarını değerlendirdi

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın “bağımsız ve tarafsız yargı” vurgulu konuşmasını, “Çok önemli ve değerli açıklamalar, tarihi ve önemli bir eşik. Herkesin çok dikkatle okuması lazım” ifadeleriyle yorumladı. Kılıçdaroğlu, MKE Kanunu’na eklenen, “Satılamaz” ifadesi hakkında ise “Güzel ama kıymeti yok. Kamuoyu tepkisine karşı önergeyi verirler ama yarın bir torba yasa ile bu maddeyi kaldırırlar” dedi.

CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Dün konuşmasında; “bağımsız ve tarafsız yargı” vurgusu yapan Arslan’ın ifadelerine ilişkin “Devletin böyle bir kurumunun böyle şeyler söylemesi çok kritiktir” yorumunda bulunan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “Karapara operasyonları, uyuşturucu trafiği, Varlık Barışı Yasası’nın uzatılması gibi gelişmelerin üzerine muhakkak gitmemiz gerekiyor” dedi.

‘MKE’DE GÜVENCE YOK’

Edinilen bilgilere göre, MKE AŞ hakkındaki kanun teklifine, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda AK Partili vekillerin önergesi ile “satılamayacak”, “devredilemeyecek” ifadelerinin eklenmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, “Bugün kamuoyundaki tepkileri sonladırmak için bu önergeyi verirler. Yarın bir torba yasa ile bu maddeyi kaldırırlar. Anayasal bir güvence yok. PTT, Türk Telekom, Sümerbank, Tank Palet ne oldu?” dedi. Millet İttifakı’nın önemini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Önümüzdeki seçim ittifaklar seçimi olacak. Güzel günler yakın” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ayrıca ekonomik krize ilişkin “Demokrasi olmadığı için aş bulunamıyor” yorumunda bulundu.