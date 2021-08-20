Erken seçim sorusuna Kavuncu'dan kahkahalı A Haber yanıtı
Kendisine yapılan yumruklu saldırı öncesi Halk Tv'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey'in erken seçim sorusuna yanıt verdi.
Özbey'in "Erken seçim bekliyor musunuz, cumhurbaşkanı çok kızıyor bu soruya biliyorsunuz değil mi?" sorusuna Kavuncu, kahkaha atarak "Vallahi onun kızmadığı şeyleri konuşursak ben burada değil A Haber'de felan olurdum heralde" diye yanıt verdi.
ERKEN SEÇİM İÇİN TAHMİNDE BULUNDU
Erken seçime ilişkin soruya yanıt veren Kavuncu, "Ya bir olay olur yüzde yüz bu işi kazanacağına inanılan bir erken seçim olur ya da ülke artık kontrol edilemeyecek bir duruma gelmiştir erken seçim olur. Bu iki olasılık da memleket açısından doğru değil. Bugünkü şartlar altında bu şekilde gidilirse ben ilk sebepten yani 'ben bugün yaparsam kesin alırım' değil de 'artık bu iş çığrından çıktı, biz bütün güveni kaybettik seçimi' oraya doğru gidiyor Türkiye... Bu bir erken seçim nedeni olabilir." ifadelerini kullandı.
2022'nin sonbaharı gibi seçimin olabileceğini belirten Kavuncu, "her an da olabilir" dedi.
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