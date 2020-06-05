CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu tepkisi: Bedeli ne olursa olsun!

05 Haziran 2020 Cuma, 14:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim bu millete sözüm var; Ne olursa olsun! Hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın. Bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun! Bu bedeli ödemeyede razıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

"Enis Berberoğlu milletvekilliği düşürüldü. Haksız yere düşürüldü... Hukuka, anayasa aykırı olarak düşürüldü. Bunu tartışıyoruz. Enis Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci Enis Berberoğlu. Saygın bir siyasetçi. Türkiye'yi bilen Türkiye'nin koşullarını bilen saygın bir isim Enis Berberoğlu. Haksız yere mahkum edildi, adaletsiz yere mahkum edildi. Demokrasinin olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, koşullar ne olursa olsun demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız.

Daha önce söylemiştim; Bu memlekette gerçek bir demokrasi gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Bu memlekete hak, hukuk ve adalet gelinceye kadar, sonunu kadar mücadele edeceğiz diye.

Ve yine söylemiştim; Bu mücadele eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP'liler ödeyecektir diye. Enis Berberoğlu o bedeli ödeyenlerden birisidir.

Anayasa aykırı! Enis Berberoğlu Yargıtay kararından sonra tekrar milletvekili seçildi. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Haksızlığı oraya (AYM) götürdü. Adalet istiyordu, hak istiyordu, hukuk istiyordu...

Anayasa'nın 83'üncü maddesi şöyle söylüyor; "Tekrar seçilen milletvekili hakkında, soruşturma ve koğuşturma Mecis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırılmasına bağlıdır" diye. Bu maddenin gereği yapıldı mı? Bu maddenin de gereği yapılmadı.

Çünkü adaletin olmadığı yerde hukukda olmuyor. Adaletin olmadığı yerde anayasada olmuyor. Adaletin olmadığı yerde Türkiye Büyük Millet Meclis'i vesayettin kurtulamıyor. Adaletin olmadığı yerde yargı vesayet altında!

Benim bu millete sözüm var; Ne olursa olsun! Hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın. Bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun! Bu bedeli ödemeyede razıyız."