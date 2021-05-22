CHP'li Turan Aydoğan'dan Süleyman Soylu'da iki soru
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze namazlarına ve cenaze definlerine de belirli sayıda insanın katılımıyla sınırlandırılma getirildiği halde bu karara uymayanların olduğunu ve bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve konuyu Meclis gündemine taşıdığını söyledi.
CHP’li Aydoğan, koronavirüs salgınının giderek ağırlaşan tablosu karşısında, her gün yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olduğunu, buna bağlı olarak hem İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle, hem de İl Hıfzısıhha Kurulları kararlarıyla bir dizi önlemler alındığını hatırlattı. Turan Aydoğan şunları ifade etti:
“Alınan önlemler kapsamında cenaze namazlarına ve cenaze definlerine de belirli sayıda insanın katılımıyla sınırlandırılma getirildiği bilinmektedir. Daha önceki genelgelerde cenazelere katılım ve defin süreçleri 30 kişi ile sınırlandırılmışken, tam kapanma sürecinde bu sayı, dokuz kişi olarak belirlenmiştir. Ancak, Bakanlık ve İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarıyla alınan bu sınırlandırmalar için vatandaştan sağduyu ve kurallara riayet etmesi beklenirken, kamuoyunca bilinen kimi isimlerin vefatında devletin üst düzeyde katılım sağladığı ve bu cenazelere yüzlerce, hatta binlerce insanın eşlik ettiği görülmüştür.”
CENAZELERDE ADAMINA GÖRE MUAMELE YAPILIYOR
Söz konusu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu ifade eden Aydoğan şöyle devam etti:
“Salgın yasakları çerçevesinde yakınlarının cenazesine katılamayan insanlar varken, bizzat bu yasaklara karar verenlerin geniş katılımlı cenazelerde yer alması hangi gerekçe ile uygun görülmüştür? Bunun açıklamasını vatandaşa yapmak zorundalar. Haber bültenlerinde, sosyal medyada yüzlerce insanın iç içe olduğu cenaze törenleri görüyoruz. Bu genelge sadece sade vatandaş için mi çıkarıldı? Diğer insanların ne özelliği var? Kalabalık cenaze töreni düzenleyen ve devlet erkanını ağırlayanların acısı, sade vatandaştan daha mı fazla? Buradaki ayrım neyin ayrımıdır, kamuoyuna açıklanmalı. Acıda bile çifte standart uygulanıyor. Cenazelerde adamına göre muamele yapılıyor. Bu vicdanları rahatsız eden durum derhal sonlandırılmalı.”
Aydoğan İçişleri Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle ayrıca su soruları da yöneltti:
1. İnsanların acıları üzerinden böyle bir çifte standarda ve insani değerlerle bağdaşmayan muameleye maruz bırakılması, eşitlik ilkesine ve adalet duygusuna aykırılığı göz önüne alındığında Anayasaya aykırı bir uygulamadır. Bu aykırılığa karşı herhangi bir tasarrufunuz olacak mıdır?
2. Yayınlanan genelgelerde muaf olmamasına rağmen bu törenlere katılanlara hangi yaptırım uygulanmıştır?
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