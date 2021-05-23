Sedat Peker'in Süleyman Soylu ile irtibat kurduğu için uyardığı Reşat Fazlıoğlu kim?

23 Mayıs 2021 Pazar, 12:22

Sedat Peker'in 7. videosunda dikkat çeken bölümlerden biri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Reşat ismindeki akrabasına baskı yapıldığı iddiası oldu.

Sedat Peker, daha önce de "akrabam" dediği Reşat Akif Fazlıoğlu üzerinden Soylu ile irtibatı olduğunu öne sürmüştü. Son videoda ise bu kişiye aleyhinde açıklama yapması için baskı yapıldığını dile getiren Peker, şu ifadeleri kullandı:

'SAKIN BÖYLE BİR HATAYA DÜŞME'

"Seni öyle küçük edeceğim ki kibrit kutusuna sığacaksın, cezaevi kesin ilerleyen zamanlarda ama kibrit kutusuna sığacaksın. Bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye. Akraba makraba ayırmadım herkes kayıt altında. Reşat Baba, severim sayarım. Allah’a yemin olsun bir şeyler mırmır ediyor muşsun, paran çok, işin iyi, sakın böyle bir hataya düşme."

Peker’in en çarpıcı iddialarından birisi de, Soylu’nun, Peker’in akrabası Reşat Akif Fazlıoğlu’na “Ben İstanbul’a karışamıyorum” dediği üzerineydi. Peker sadece bununla da kalmayıp Raşat Akif Fazlıoğlu ve Süleyman Soylu’nun telefon sinyallerinin incelenmesini ve böylelikle gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi. Peker, Soylu'yla haberleşmelerinden bahsederken, “Cenazede akrabam Reşat Fazlıoğlu’na ne söyledin? Akrabam Reşat Fazlıoğlu, senin bütün organizasyonlarını yapan kişi değil mi?" diye konuşmuştu. Peker Fazlıoğlu ve Süleyman Soylu’nun telefon sinyallerinin incelenmesini ve böylelikle gerçeğin ortaya çıkacağını da söylemişti.

SOYLU REDDETMİŞTİ: AŞAĞILANMAYA RAZIYIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütün iddiaları reddederek, “mafya pisliği” dediği Peker hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Soylu, Peker ile ilişkisinin kanıtlanması halinde “idam” dahil her cezaya razı olacağını da söylemiş, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ YEĞENLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Sedat Peker’in “akrabam” dediği, Gaziosmanpaşa’da Gopark adlı AVM’nin de sahibi olan Reşat Fazlıoğlu’nun yeğenlerinin Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Süleyman Soylu ile Sedat Fazloğlu'nun (sağdan ikinci) fotoğrafı çıkmıştı.

Tele 1’in gündeme getirdiği fotoğrafta, AKP’nin Tekirdağ 5. Olağan İl Kongresi’nde, Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Sedat Fazlıoğlu ile görülüyordu. Sedat Fazlıoğlu'nun Reşat Fazlıoğlu'nun yeğeni olduğu belirtilmişti.

Süleyman Soylu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu 3 Nisan 2016 tarihinde Reşat Fazlıoğlu’nun yeğeni Hakan Fazlıoğlu’nun Gaziosmanpaşa’da kıyılan nikahının şahitliğini yaptığı ve yerel medyada buna ilişkin fotoğrafın yayınlandığı ortaya çıkmıştı.