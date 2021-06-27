CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a 'tahkim' yanıtı

27 Haziran 2021 Pazar, 12:23

Adana Büyükşehir Belediye'sinin Sarıçam ilçesinde dün yaptığı temel atma törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Sözcüsü Öztrak, Kanal İstanbul’la ilgili Erdoğan’ın “Tahkimde söke söke alırlar” sözlerine yanıt verdi.

Kanal İstanbul’a para yatıranlara CHP iktidarında bir kuruş dahi ödemeyeceklerini tekrarlayan Öztrak, “Bize tahkim mahkim sökmez. O tahkimde davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık, bir başka mekanizmayı da çok iyi biliriz. Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız” dedi.

Öztrak'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar:

TALAN İSTANBUL’A BİR KURUŞ ÖDEMEYECEĞİZ

Bugün burada önemli bir açılış gerçekleştiriyoruz. Bizim belediyelerimiz yeşile yeşil katıyor. Bugün burada bir parkın temelini atacağız, ardından bir kreşin temel atma törenine gideceğiz. Onlar bugün bugün İstanbul’da Talan İstanbul Projesi’nin güya köprüsünün temelini attılar. Biz baştan itibaren söylüyoruz. Millet İttifakımızın ortakları açıkça ifade ediyorlar. İktidara geldiğimizde, herkes bilsin ki Talan İstanbul Projesi’ne para yatıran kimseye bir kuruş para ödemeyeceğiz.

YEDİ GÖBEK SÜLALELERİNDEN SÖKE SÖKE ALIRIZ

Beyefendi bugün çıkmış demiş ki “Bu CHP uluslararası tahkim nedir bilmiyor. Bu parayı sizden söke söke alırlar.” Önce Grup Başkanvekilleri kabul etti, şimdi de kendisi kabul ediyor ki Millet İttifakı, CHP iktidara geliyor. Ama bugün cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı kimin cumhurbaşkanıdır Allah aşkına? Bu parayı bizden söke söke alırlarmış... Nerede kaldı yerlilik, nerede millilik? Nerede alacaklar? Tahkim Londra’da, Türk mahkemelerinde değil. Kim alacak? Dolarla Avroyla garanti verdiğiniz havuz müteahhitleri tahkime gidip parayı söke söke alacaklarmış. Sn. Erdoğan merak etmesin. Biz CHP olarak yıllarca bu devletin içinde devleti yönetmiş, devlet nedir bilen, tahkim nedir bilen insanlarız. Bize tahkim mahkim sökmez. O tahkimde davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık, bir başka mekanizmayı da çok iyi biliriz. Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız.

SİVİL ÖĞRENCİNİN SINIRI NE

Biz sosyal projeler yapıyoruz. Belediye başkanlarımız vatandaşa dokunuyor, vatandaşın çoluğunun çocuğunun ihtiyacı için yatırımlarını yapıyor, onlar İstanbul’u talan etmek için… Katarlıları zengin etmek için proje yapıyorlar. Biz Katarlılarla ilişkilerini ortaya çıkardıkça, o özür diledi, bu özür diledi diyorlar. Arkadaş onun bunun özür dilemesini bırak. Katar’la imzaladıkları protokol ortada. Biz diyoruz ki “Bu protokolle benim gencimin hakkını yiyorsun, benim gencimin üniversitelerde okuma imkanını sınırlıyorsun.” O diyor ki böyle bir şey yok. Şu protokolde diyor ki tıp fakültesi eğitimi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, sağlık meslek yüksekokulu eğitimi, hemşirelik yüksekokulu eğitimi, sağlık alanında lisans, lisansüstü… aşağı doğu gidiyor. Müşterek projeler şunlar bunlar. Diyorlar ki “Bu sadece askeri öğrenciler içindir.” Burada bir şey yazıyor, “Milli Savunma Bakanlığı’nın askeri ve sivil öğrencileri.” Milli Savunma Bakanlığı’nın sivil öğrencileri ne… Bunun ucu bucağı ne, sınırı ne?

DERTLERİ MÜTEAHHİTLERİ VE KATARLILARI MUTLU ETMEK

Bizim derdimiz, davamız, bizim hülyamız insanımızı mutlu etmektir, mesut etmektir. Onların derdi havuz müteahhitlerini ve Katarlıları mesut etmektir. Millet kimin ne yaptığını görmektedir. Hasretle sandığı beklemektedir. Bir an önce sandık gelsin, evlerine gitmesi gerekenleri evlerine göndereyim demektedir.



