CHP, tüm engellemelere rağmen ‘128 milyar doları’ soruyor

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TBMM’deki odasından, Halkla İlişkiler Binası’nın cephesine “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankart astı. Tanal, itfaiye aracı ile müdahale edilirken içeri topladığı pankartı, görevliler gittikten sonra yeniden açtı.

CHP, Merkez Bankası’nın (MB) eritildiğini iddia ettiği 128 milyar dolarlık rezervini sormaya devam ediyor. İktidardan gelen çelişkili yanıtların ardından geçen hafta hazırladığı pankartları örgütleri aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına asan CHP, 40’tan fazla kentte engellemelerle karşılaştı. Savcılık ve mülki idare amirlerinin talimatları ile harekete geçen polis ekipleri, önce billboardlar ve ardından CHP’nin il ve ilçe binalarına asılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartlar, kiralık vinçlerle bulundukları yerlerden söktü.

‘BİNA CEPHESİNE SABİT’

İl ve ilçe örgütlerinde yaşanan gelişmelerin ardından CHP, “128 milyar dolar nerede” sorusunu genel merkez binasına taşıdı. Ankara Söğütözü’nde bulunan CHP Genel Merkezi’nin Anadolu Bulvarı’na bakan cephesindeki dijital dev ekrana, “128 milyar dolar nerede” sorusu yansıtıldı. CHP’nin, “iktidarı rahatsız ettiğini” belirttiği soru, genel merkezin çelik konstrüksiyon cephesinde dev vidalarla sabitlenmiş olan dev ekrana yansıtıldı.

SOSYAL MEDYA ATAĞI

CHP, sosyal medya paylaşımları ile de gündemde tuttuğu, “128 milyar dolar nerede” sorusunu “kısaltılmış hali” ile profil fotoğraflarına da taşıdı. Partinin iletişim ekibince hazırlanan kırmızı zemin üzerinde beyaz yazılarla “128” ifadesi bulunan görseller CHP’lilerce sosyal medyada profil fotoğrafı olarak kullanılmaya başlandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve CHP’li milletvekilleri başta olmak üzere, Türkiye genelinde CHP örgütlerinde görev alan parti üyeleri, sosyal medya profil fotoğraflarını “128” ifadesi ile değiştirdi.

TANAL MECLİS PENCERESİNDEN SORDU

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartı TBMM’de açtı. Meclis Halkla İlişkiler Binası’ndaki odasından iki pencere arasına ip gererek pankart asan Tanal, “Milletvekili olarak anayasanın bana verdiği yetki ile soruyorum. Bunda suç yok, hakaret yok. 128 milyar dolar, vatandaşın vergilerinden toplanan para. Paranın nereye harcandığını açıklamak zorunda” dedi.

Tanal, binanın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bakan cephesine astığı pankartın indirilmesi için kapısına gelen güvenlik görevlileri ve polislerle de tartıştı. Milletvekilinin oda dokunulmazlığı olduğunu anımsatan Tanal, polislerden uzaklaşmalarını istedi. Bu sırada çok sayıda CHP’li milletvekili de Tanal’ın odasına gelerek pankartlı eyleme destek verdi. Bu gelişmelerin ardından pankartı indirmek isteyen görevliler, binanın önüne itfaiye aracı getirdi. İki görevlinin sepetine bindiği itfaiye merdiveninin yükseldiği sırada Tanal, pankartı içeri aldı. İtfaiye aracının binadan uzaklaşmasının ardından pankartı yeniden asan Tanal, “Yanıt gelene kadar ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartını her gün asacağım. Akşam giderken odaya toplayacağım, sabah geldiğimde yeniden açacağım” dedi.