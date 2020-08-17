CHP ve MHP'li vekiller hayvan hakları konusunda teklif sundu
CHP ile MHP kötü muameleye maruz bırakılan ve öldürülen hayvanlar konusunda kanun teklifini verdi.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, hayvanları kasten öldürenlere 6 yıl, işkence ve tecavüz edenlere 5 yıl, kötü muamelede bulunanlara ise 3 yıl hapis cezası verilmesini öngören teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de sahipli ya da sahipsiz hayvanları kasten öldürenlere 5 yıl, hayvanlara kötü davranan işkence yapan, acı çektiren, aç ve susuz bırakanlara da 3-5 yıl arasında hapis cezası verilmesine ilişkin kanun teklifi verdi.
Hayvan Hakları Kanunu'na göre halen bu suçları işleyenler, 947 lira ile bin 902 lira arasında para cezası ile kurtuluyor. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM Hayvan Hakları Komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Hayvanlara yönelik şiddetin, kötü muamelenin engellenmesi için yasal değişiklik yapılması zorunlu'' dedi.
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