CHP’de koronavirüs tedbirleri: İl ve ilçe binaları ziyarete kapatıldı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:13

Vakaların tekrar artmasında dolayı böyle bir karar alındığı vurgulanırken kısıtlamanın ne zaman kaldıracağı açıklanmadı.

CHP Antalya İl Başkanlığı yaptığı açıklamada; ‘’Covid-19 tedbirleri kapsamında vaka sayılarının tekrar artması göz önünde bulundurularak genel merkezimizden gelen genelge doğrultusunda il ve ilçe binalarımız ziyarete kapatılmıştır.’’ İfadeleri kullanıldı.



