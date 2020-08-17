CHP’de koronavirüs tedbirleri: İl ve ilçe binaları ziyarete kapatıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezden gelen uyarıyla bütün il ve ilçe binalarını ziyarete kapattı.
Vakaların tekrar artmasında dolayı böyle bir karar alındığı vurgulanırken kısıtlamanın ne zaman kaldıracağı açıklanmadı.
CHP Antalya İl Başkanlığı yaptığı açıklamada; ‘’Covid-19 tedbirleri kapsamında vaka sayılarının tekrar artması göz önünde bulundurularak genel merkezimizden gelen genelge doğrultusunda il ve ilçe binalarımız ziyarete kapatılmıştır.’’ İfadeleri kullanıldı.
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