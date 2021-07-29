CHP'den acı haber! Kaftancıoğlu paylaştı: Parti büyüğümüz Özpolat’ı kaybettik
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Parti büyüğümüz Mehmet Ali Özpolat’ı kaybettik" açıklaması yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li Mehmet Ali Özpolat’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından "Başımız sağ olsun…" sözleriyle duyurdu.
Kaftancıoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Partimizde birçok görevde bulunmuş, il başkanlığımızı da yapmış olan parti büyüğümüz Mehmet Ali Özpolat’ı kaybettik. Başımız sağ olsun…
CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı, İstanbul milletvekilliği, parti meclisi üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı, ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Ali Özpolat hayatını kaybetti. Özbolat bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
MEHMET ALİ ÖZPOLAT KİMDİR?
9 ocak 1947 yılında Kahramanmaraş Afşin'de doğdu. Babasının adı Hasan, Annesinin adı Emine'dir. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş Afşin'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Avukatlık mesleğini yaptı. Sırasıyla; Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı, CHP Güngören İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi Üyeliği, CHP MYK Üyeliği, CHP Genel Sekreterliği Yardımcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı, 22'nci ve 23'ncü Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu.
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