CHP’den atletizmdeki usulsüz kota iddiaları için açıklama

20 Temmuz 2021 Salı, 10:32

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, atletizm dünyasında istifayla sonuçlanan olimpiyat baraj yarışlarındaki usulsüz kota iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Hak edilmemiş, hile karışan olimpiyat kotası bir ülkenin itibarını sarsar" diyen Kenan Nuhut, yetkilileri de göreve davet etti.

Kenan Nuhut’un açıklaması şöyle:

"Atletizmde Tokyo 2020 için kota sayısını yükseltmek amacıyla bayrak yarışlarında yapıldığı iddia edilen derecelerle oynama iddialarını kuşku ve üzüntü ile yakından takip etmekteyiz.

Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Necati Çeteci’nin, 'Araştırmalarım sonucunda ulaştığım foto finiş resimlerindeki sonuç ile federasyon sitesindeki sonuçların farklı olduğunu gördüm' diyerek istifasını vermesi olayın vehamiyetini gözler önüne sermektedir.

Başta Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu’ndaki etik ve vicdan sahibi kişileri göreve davet ediyoruz. Erzurum’daki yarışmalarla ilgili basında ve sosyal medyada çıkan haberleri delil ve suç duyurusu olarak kabul edip soruşturma açılması, gerekirse temiz sporu savunma adına söz konusu antrenör ve yetkililerin görevden el çektirilmesi gerekmektedir.

Konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”