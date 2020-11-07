CHP'den Bakan'a "amasız, fakatsız" tutum çağrısı!

07 Kasım 2020 Cumartesi, 11:19

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerine katılan ve İstanbul sözleşmesi Uygulansın maskesi takarak kadın örgütlerinin sesine ses olan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca komisyonda yaptığı konuşmasında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a “amasız, fakatsız, sıfır tolerans dediğiniz sözlerinizin arkasında durun!” çağrısı yaptı:

“Sayın Bakan, kadına yönelik şiddete karşı olduğunuzu "ama" ve/veya "fakat" laflarının arkasına sığınmadan sıfır tolerans sağlayacağınızı ve sıfır toleranslı olduğunuzu ifade ettiniz. Gerçekten kâğıt üzerinde çok güzel sözler bunlar ama gönül isterdi ki, bütün kadınlar adına gönül isterdi ki İstanbul Sözleşmesi hakkında parti yetkililerinizin açıklamalarına karşı da aynı tavrı ve aynı duruşu gösterebilseydiniz.”

3 AYRI HAK İHLALLERİ ALANI TEK BAKANLIK BÜNYESİNDE YÖNETİLEMİYOR: KADIN BAKANLIĞI İSTİYORUZ

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca “Kadın Bakanlığı istiyoruz” taleplerini dile getirdi, hak ihlallerinin yaşandığı farklı alanların tek Bakanlık çatısı altında yönetilemez olduğunu şu sözlerle vurguladı: “Tek bakanlık çatısı altında hem aile hem sosyal hem çalışma hizmetlerini birlikte yürütmek, çok zor. Bu nedenle biz tekrar buradan bir çağrı yapmak isteriz.

Çalışma hayatı hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı alan. Aile değil, Kadın Bakanlığı istiyoruz. Çünkü Kadın Bakanlığı kurulmadığı sürece, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve istismarlarının önüne geçilebilmesi mümkün değildir. Şiddet gören kadınların ya da kadının beyanına göre evden uzaklaştırılan erkeklerin bulunduğu ortamda "Aile birliği bozuluyor." dendiğinde "Kadın şiddet görüyorsa erkek evden gidebilmelidir, kadının beyanı esastır." diyebilseydiniz.”

EMEKÇİNİN KUMBARASINA GÖZ DİKEN TORBA YASADAN VAZGEÇİN

Gülizar Biçer Karaca:"Kayıt dışı istihdamı azaltıp aktif sigortalı sayısını artırmak, sosyal güvenliği yaygınlaştırmak için tedbirler alıyoruz." diyen Bakana Torba yasadan vazgeçilmesi gerektiğini hatırlattı:

“Mecliste şu an bir torba yasa konuşuluyor, bu torba yasada öyle bir düzenleme var ki işveren eğer kayıt dışı işçi çalıştırıyorsa, kayıt dışı işçiyi işveren kendi bildirirse işverene işsizlik ödeneğinden yani işçinin kumbarasından teşvik vereceksiniz ve işverene idari para cezası vermeyeceksiniz. Yine, eğer işçi başvuruda bulunur ise işverenin kayıt dışı olduğunu kabul etmesi şartıyla işçilik alacağı dışındaki tüm haklarından feragat etmesi kaydıyla bu işçiyi istihdama yani sosyal güvenceye dâhil edeceksiniz!”

ÇOCUK VE GENÇ İNTİHARLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbakır'da son iki ayda gerçekleşen 7 intihar vakası nedeniyle Silvan ilçesinde ailelerle yaptığı görüşmeleri anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, çocuk ve gençleri intihara iten sosyo-ekonomik sebepleri anlattı: “Diyarbakır Silvan'da 15 yaşında çok başarılı bir çocuğumuz, eğitim hakkına erişemediği için, ailesi çok fakir ve kurs aldıracak olanağı bulunmadığı için üniversite sınavına hazırlanamayacağım kaygısıyla intihar etmiştir.

Silvan'da 26 yaşında bir gencimiz bekçilik sınavını kazanmış, sınav sonucu kendisine ilan edilmiş olduktan sonra göreve başlatılmamış ve "Suçum ne?" diye kahrından günlerce perişan olmuş. Kendisine herhangi bir suçu olduğu ifade edilmemiş. İşsizlikten, açlıktan ve ailesine bir lokma ekmek götürememenin getirdiği psikolojik buhranla o da intiharı seçmiştir.”

YANDAŞA, OYDAŞA “YARDIM”A, ADALETSİZLİĞE SON

“Toplum nezdinde, dağıttınız yardımların hakkaniyete uygun olmadığına; hak edenin değil hak etmeyenin, yandaşın, oydaşın aldığına ilişkin çok ciddi sorunlar ve tespitler var.” Diyen Gülizar Biçer Karaca; Sayıştayın denetimini ve uyarılarını dikkate alarak haksızlıkların, hukuksuzların ve adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.