CHP’den "Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneği azaltılsın, onun yerine 76,5 milyon doz aşı satın alınsın” önerisi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanı’nın kullandığı örtülü ödeneğin yüzde 80 oranında azaltılarak, buradan artırılacak parayla aşı alınması için yasa teklifi verdi. 2021 yılında örtülü ödeneğin 6,6 milyar TL’ye varacağını belirten CHP’li Hakverdi, “Bu rakam 5 bakanlığın ve birçok kurumun bütçesinden büyük. Bu para ile geçtiğimiz günlerde fiyatı ortalama 11 dolar olarak açıklanan Covid-19 aşısından 76 milyon 500 bin doz alınabilir” dedi.

Hakverdi, örtülü ödeneğin düşürülmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifin gerekçesinde, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, harcamaların salgınla mücadele ve ekonomik krize dair harcamalarda kullanılması amaçlandığı belirtildi. Gerekçede, şu ifadeler yer aldı:

SAĞLIK BÜTÇESİ YETERSİZ ÖRTÜLÜ BÜTÇESİ YÜZDE 80 AZALTILSIN

“Türkiye ekonomisi uygulanan yanlış politikalar nedeni ile büyük bir kriz içerisindedir. Mart ayından beri ülkemizde görülmeye başlanan salgın hastalık maalesef bu krizi çok daha derinleştirmiş durumdadır. Bir yandan salgın hastalıkla başa çıkmaya çalışan halkımız, bir yandan işsizlik ve enflasyonla da baş başa bırakılmıştır. Birçok sektör durma noktasına gelmiştir, işletmeler teker teker kapanmakta ve hatta borç yüzünden vatandaşlarımız intihar etmektedir. Bu büyük buhran karşısında iktidar maalesef IBAN numarası paylaşmak ve acı reçete yazmak dışında bir şey yapamamıştır.

Salgınla mücadelede ön safta ola sağlık emekçileri yönetilemeyen pandemi süreci yüzünden sistemin çökmek üzere olduğunu her fırsatta dile getirmektedir. Bakan Koca ise bütçe görüşmeleri sırasında Sağlık Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu bizzat kendisi dile getirmiştir.

Hal böyleyken bütçe başlangıç ödeneklerinin binde beşine varabilen örtülü ödenek üst limiti binde bire çekilerek salgınla mücadele ve ekonomik krize dair harcamalarda kullanılması amaçlanmaktadır.”

YENİ PARSADANLAR’IN DİKKATİNİ ÇEKMİŞ OLABİLİR

Hakverdi, Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenek olan örtülü ödeneğin “tek partinin siyasi amacı doğrultusunda kullanıldığını” vurguladı. Son 4 yılda kullanılan örtülü ödenek toplamı 8 milyar 853 milyon 827 bin TL olduğunu aktaran Hakverdi, “Her fırsatta ‘kandırıldık’ diyen AKP iktidarı ve Erdoğan tarafından bu kadar fazla örtülü ödenek kullanılıyor olması yeni ‘Parsadan’ların dikkatini çekmiş olabilir” dedi.

76,5 MİLYON DOZ AŞI ALINABİLİR

Hakverdi, “Üst limiti genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde 5’i olan örtülü ödenek, 2021 yılı bütçesi üzerinden hesaplandığında 6 milyar 641 milyon liraya varabiliyor. Bu rakam 5 bakanlığın ve birçok kurumun bütçesinden büyük. Bu para ile geçtiğimiz günlerde fiyatı ortalama 11 dolar olarak açıklanan Covid-19 aşısından 76 milyon 500 bin doz alınabilir” dedi.