Şiddetli yağış ağaç devirdi
İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerine kadar yer yer devam eden sağanak yağış nedeniyle ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, yola devrilen ağacı kaldırdı.
İstanbul'da gece boyunca yer yer devam eden sağanak yağışın ardından sabahın erken saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ağaç devrildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yola devrilerek caddenin bir şeridini kapatan ağacı kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası
Video Haberler
- Metro raylarında dehşet anları
- Cengiz'den Erkan Baş'a dava!
- Beyoğlu’nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı
- Roma dönemine ait oda mezarda bulundu
- Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası