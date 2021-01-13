Şiddetli yağış ağaç devirdi

13 Ocak 2021 Çarşamba, 08:28

İstanbul'da gece boyunca yer yer devam eden sağanak yağışın ardından sabahın erken saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ağaç devrildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.





Ekipler, yola devrilerek caddenin bir şeridini kapatan ağacı kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.