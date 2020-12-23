CHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'vergi' çıkışıyla ilgili açıklama

23 Aralık 2020 Çarşamba, 12:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, asgari ücretten vergi alınmasını eleştirirken "Siz asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksınız. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksınız" demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu'nun gündem olan bu sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Hamzaçebi, Twitter’da "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu "uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız" dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir. (Vergi Usul Kanunu Madde 9/2)" mesajını yayımladı.



