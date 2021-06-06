CHP’den Kirazlıyayla’ya destek

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

CHP’li Öztunç, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın, Özcan Purcu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse, dün Bursa’da bir dizi programa katıldı.

Ali Öztunç, AKP milletvekili İbrahim Aydemir’e yanıt vererek “Aydemir’in sözleri, tam talihsiz sözler. İşte AKP milletvekillerinin kafası bu, CHP’li belediyeleri suçlamaya çalışıyor aklınca” dedi. CHP heyeti daha sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar eden kasap esnafı Fehmi Toy’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP’liler, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde Çinko-Bakır-Kurşun Zenginleştirme Tesisi ve atık barajı kurmak isteyen Meyra Madencilik şirketine karşı mücadele veren köylülerle bir araya gelerek köylülerin sorunlarını dinledi.

CHP HEYETİNE ENGEL

Cumhuriyet’e konuşan Ahmet Köse, “Kirazlıyayla’nın sesi İkizdere, Kazdağları kadar duyulmadı, Meclis gündemine taşıyamadık. Kirazlıyayla’nın sesinin daha fazla duyulması için buraya geldik. Buradaki insanların yanlarındayız. Ayrıca yaylaya çıkarken Emniyet güçleri yolu kesti ve zorluk çıkardı. Burada iyi niyetli bir etkinlik var. Jandarmanın kaymakamın da bu baskıcı tutumunu doğru bulmuyoruz” dedi. Orhan Sarıbal da “Yaşadığımız çevre felaketlerinden kurtulmamız için öncelikle sorunun kaynağı olan AKP’den kurtulmamız, bunun için de bir an önce seçim sandığının halkın önüne getirilmesi gerekiyor” dedi.