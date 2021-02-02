CHP’den kopan vekilleri eleştiren Cahit Berkay: “İstifa etme zamanı değil ki!”

02 Şubat 2021 Salı, 21:16

Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un CHP'den istifa etmeleri kamuoyunda eleştirilerle karşılandı. Sanatçı Cahit Berkay, "Size oy verenleri enayi yerine koydunuz" diyerek istifalara tepki gösterdi.



İşte “Bir şey yapmalı” şarkısı hala dillerde olan Cahit Berkay’ın Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalar şöyle:

“Bu ülkeyi öylesine sıradan yaşayan değil, ülkemde ne oluyor ne bitiyor yakından takip eden, kendimce tasvip etmediklerim karşısında da tepkimi gösteren bir insanım. Bugün içinde bulunduğumuz ortamı görmezlikten gelmek olamaz. Ekonomik durumun üstüne pandemi de gelince yüzbinlerce insan mağdur durumunda. Müzisyenlerin adı son günlerde geçmeye başladı. İçimi yakan bir diğer olay da doğa katliamı. Yaylaların iskana ve inşaata açılması, maden arama izinlerinin verilmesi ülkenin her tarafı allak bullak ediliyor. Bunların hepsi bugünkü iktidar tarafından bilinçli şekilde yapılan bir şey. Bunun karşısında da demokratik bir ortam oluşması lazım ki bu ortam da belli. CHP ve İyi Parti var büyük ihtimalle HDP de destekleyecektir. Bu gidişata karşı duran, haksızlıkların ayyuka çıktığı ortamda sen kalk CHP'den istifa et. İstifa etme zamanı değil ki. İçimden geçenleri yazdım, tepki gösterdim.”

“MÜCADELE EDECEKSİN”

“Hangi parti olursa olsun seni listesine almış, Milletvekili yapmış. Birtakım insanların beklentilerini temsil etmen gerekir. Orada onlar için mücadele edeceksin. Hangi partiden istifa ederse etsin ben hepsine karşıyım. Konu sadece CHP değil. CHP ile ilgili düşündüklerimi söyledim. Hangi partiden olursa olsun yolun ortasında ne sebeple olursa olsun ben istifa ediyorum ama sen oraya seçilirken ki vaatlerinde, duruşunda değişiklik yapıyorsun.

Aklı başında olan, gözü açık olan, gidişatı görebilen insanların benden daha farklı düşündüklerini sanmıyorum. Benim dile getirdiğim şeyi düşünen milyonlarca insan var. Partiler üstü bir hareket olması gerektiğini düşündürüyor çünkü demokrasinin tekrar eskisi gibi ya da eskiden daha güçlü bir şekilde gündeme gelip kazanılıp tekrar bu ülkede geçerli olabilmesi için ortak tavır ortaya konulması gerekiyor.”