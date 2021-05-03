CHP'li Adıgüzel: “661 bin kişi işsizler ordusuna mı katıldı?”

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, geçen yıl gençlere "İstihdam müjdesi" diye duyurulan "1 Milyon Yazılımcı" projesi kapsamında 1 yılda kaç kişinin istihdam edildiğini sordu.

Projenin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2023 yılına kadar Bilgi Teknolojileri alanında 1 milyon vatandaşın yetiştirilmesi ve istihdama katılmasını hedefleyen "1 Milyon İstihdam" projesi kapsamında bugüne kadar 815 bin başvurunun yapıldığı, 661 bin 877 kullanıcının eğitim aldığı ve 347 bin 325 özgeçmişin doldurulduğu belirtildi. Ancak projenin kamuoyuna duyurulduğu Nisan 2020’den bu yana geçen sürede bu eğitimler sonunda kaç kişinin istihdam edildiği ya da yaratılan istihdama ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

CHP’li Adıgüzel, konuya ilişkin verdikleri soru önergesine ve CİMER başvurusuna yanıt alamadıklarını belirterek “Resmi internet sitesindeki verilere göre, başvuru yapan 815 bin kişinin yüzde 80’den fazlası eğitim alırken, yüzde 40’tan fazlası özgeçmişlerini doldurmuş. Ama bugüne kadar eğitim alan kullanıcıların yüzde kaçının istihdam sürecine dahil edildiğini bilmiyoruz. Çünkü detaylı veriler kamuoyu ile paylaşmıyor” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR HAYAL SATMAYA DEVAM EDİYOR”

İktidarın siyasi saiklerle ortaya attığı bu projenin en başından itibaren gerçeklikten kopuk olduğunu ifade eden Adıgüzel, “Hatırlanacağı üzere proje ilk duyurulduğunda, 1 milyon yazılımcı istihdam hedefine ulaşmanın gerçekçi bir hedef olmadığını, söz konusu projenin iktidarın siyasi projelerinden yalnızca biri olduğunun altını çizmiş, sektörün mevcut haliyle bu istihdam hedefini karşılayacak kapasitede olmadığını ifade etmiştik. Çünkü sektörün gerçekleri ve ihtiyaçları ile örtüşmeyen plansız, nitelikten ziyade niceliği hedefleyen bir projenin başarılı olmasına, iddia edildiği gibi bir istihdam sayısına ulaşmasına imkan yok. Zaten halihazırda bilgisayar, bilişim alanından mezun binlerce genç işsizlikle boğuşuyor. Her yıl Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden 10 bin öğrenci mezun oluyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası’na (BMO) göre, bilişim alanında BMO kapsamındaki mühendislik dallarından mezun yaklaşık 90 bin mühendis çalışmaktadır; diğer disiplinlerden mezun olanlarla birlikte bu sayı yaklaşık 150 bin kişiyi bulmaktadır. Özellikle yeni mezunlar arasında işsizlik çok yaygın. Bir yandan bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun binlerce genç iş bulamazken, bir yandan size iş bulacağız diye yüzbinlerce genci iş bulamayacakları bir alana yönlendirmek hayal satmak değil de nedir? Bizim sürdürülebilir, gerçekçi politikalara ihtiyacımız var. Eğer gerçekten bilişim ve yazılım alanındaki sorunları çözmek istiyorsak, gelin önce sektördeki nitelik meselesini çözelim” diye konuştu.

Adıgüzel, ayrıca şu soruların cevaplarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi:

• 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle açıldığı belirtilen işveren kayıt sistemine kaç başvuru yapılmıştır? Başvurular aracılığıyla istihdam edilen kişi sayısı kaçtır?

• Proje kapsamında önümüzdeki süreçte kaç kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır? Bunun yıllara ve sektörlere göre ayrımını içeren bir planlama yapılmış mıdır?

• İlgili projenin etki analizi yapılmış mıdır? Yapıldı ise ülke kalkınmasına ve ihracatına sağlaması beklenen katkının boyutu ne olarak hesaplanmıştır?