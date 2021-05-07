Veli Ağbaba: AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa, il gençlik kolları yöneticisine baksın

07 Mayıs 2021 Cuma, 15:55

CHP'li Ağbaba, "Kendi hırsızlıkları, yolsuzlukları, istismarları ayyuka çıkınca telaşa düşen AKP Malatya İl Başkanı ve troller dün akşamdan itibaren Kale İlçe Başkanı ile ilgili ortaya atılan bir iddia üzerinden yine sistemli bir şekilde bana saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, "AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın" diye yazdı.

"TROLLERE CEVABIMDIR"



Twitter'dan 'Trollere cevabımdır' notuyla yaptığı paylaşımda Ağbaba'nın iddiaları şöyle: "İddia edilen olaydan sonra başlatılan karalama kampanyasından anlaşılmıştır ki bazı AKP’lilerin derdi mağdura sahip çıkmak değil siyaseten susturamadıkları, bastıramadıkları Veli Ağbaba’yı itibarsızlaştırmaktır. Karın ağrılarının sebebini ise tüm Türkiye biliyor. Böyle bir olayın olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere savcıları göreve çağırıyorum. O kişiye referans olan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Referans olduğumu iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Benim sahip çıktığımı iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir."

"PARTİMİZLE HUKUKİ İLİŞKİSİNİ ASKIYA ALDIK"

"Biz bu iddiayı duyar duymaz gereğini yaptık, partimizle hukuki ilişkisini askıya aldık. Bundan sonrası yargının vereceği karara bağlıdır. AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın."

"AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın. Malatya için üzülüyorsa, biraz onurluysa bir aydır ses çıkarmadığı Yeşilyurt Belediyesi’ndeki insan kaçakçılığına baksın. Parti olarak derhal gereğini yaptığımız halde böyle bir iddiası kullanarak CHP’ye saldıranlar, hiç alakasız yere benim adımı olaya karıştırmak isteyenler de namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır. Kim hayatını herhangi bir zamanında tecavüzcülere, tacizcilere sahip çıkmışsa o da alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir."

NE OLMUŞTU?

Malatya CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, bir televizyon programında iddia edilen cinsel saldırı suçlamaları ardından görevinden istifa etti. Show TV'de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında, CHP Kale İlçe Başkanı Karabulut'un bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. İddialar sonrası Karabulut, görevinden istifa etti.