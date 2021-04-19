CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 Mayıs için 15 madde

19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:26

CHP'nin İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkar ve Sivil Toplum Kuruluşları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Emek Büroları'nın emekçiler için hazırladığı 15 maddelik talep listesini yazılı bir basın açıklamasıyla duyurdu. Ağbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken yaptığı açıklamada "Biz CHP olarak üretenin, emekçinin, işçinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"128 MİLYAR DOLAR EMEKÇİLERİNDİR"

“Bu süreçte büyük şirketlere sağlanan vergi muafiyetleri ve destekler göz önüne alındığında, emekçilerin pandemi sürecinde payına daha fazla sömürü ve daha fazla yoksulluk düşmüştür. 128 milyar doları bu ülkenin hazinesinden yok edenler, milyonlarca emekçinin ve yurttaşın yoksullaşmasından ve gelir kaybı yaşamasından birinci dereceden sorumludur. Bu para işçilerin ve emekçilerin alın teri ve çocuklarının geleceğidir. Emekçilerimiz AKP’nin geleceğimizden çaldığı bu paraların hesabını elbette soracaktır. Biz CHP olarak üretenin, emekçinin, işçinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.”

EMEKÇİLER ADINA 15 TALEP

"CHP Emek Büroları olarak emekçiler adına 15 talebimiz var" denilen açıklamada söz konusu talepler şöyle sıralandı:

1) Zorunlu üretimin ve hizmetlerin yer aldığı tüm iş yerlerinde işçilere öncelikli aşı hakkı tanınmalıdır.

2) Pandemide 1 yıllık süre içerisinde en az 861 emekçi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Covid-19 çalışanlar adına meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

3) İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnalar ortadan kaldırılmalı, KOD-29’dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır.

4) Ücretsiz izin köleliğine son verilmelidir.

5) Faaliyetleri bu süreçte etkilenen iş yerleri için kısa çalışma ödeneği pandemi sonrasına kadar devam ettirilmelidir.

6) Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır. Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2825 TL asgari ücret olarak belirlenmelidir.

7) Yaklaşık 1 yıldır kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik hakkı için uzun dönemli sigorta primleri ödenmemektedir. Bu durum ileride yeni mağduriyetler yaratacak ve bu kapsamda yer alan işçilerin emeklilik hakkı ötelenecektir. Kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik sigorta primleri merkezi bütçe tarafından karşılanmalıdır.

8) Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmelidir.

9) İşsizlik sigorta fonunun maddi kaynakları sadece işçiler için kullanılmalı, işverenlere yönelik teşvik ve desteklere son verilmelidir.

10) Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır.

11) Uzaktan yani evden çalışmada işçilerin hakları kesin ve kati bir şekilde belirlenmeli, uzaktan çalışmanın sömürü aracına dönüşmesine izin verilmemelidir.

12) Sigorta kaydı olmadan kayıt dışı çalışan işçiler bu süreçte korunmalı ve kayıt altına alınarak desteklenmelidir.

13) Pandemi sürecinde artan gıda fiyatları yurttaşların alım gücünü her geçen gün daha da düşürmektedir. Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalı.

14) Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için asgari bir gelir desteği sağlanmalıdır. Bu bakımdan aile destekleri sigortası uygulaması derhal uygulamaya geçirilmelidir.

15) En düşük emekli aylıkları en az 2825 TL asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, emekli ikramiyeleri ise son 3 yıllık enflasyon baz alınarak verilmeli ve emekli ikramiyeleri bu yıl için en az 1500 TL olmalıdır.”



