CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Fezleke' açıklaması: Gündem bu değil
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı’na gönderilen fezlekelere ilişkin, “Fezlekelerle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bizim alnımız açık. Gereğini yapsınlar. İşte Meclis. Güzel ülkemin gündemi bu değil. Gündem yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, pandemi, esnaf dükkân açamazken AKP’nin lebalep kongreleri” dedi.
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı’na gönderilen fezlekelere ilişkin konuştu.
Fezlekelerin gündem değiştirme amaçlı olduğunu belirten Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:
“Fezlekelerle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bizim alnımız açık. Gereğini yapsınlar. İşte Meclis. Güzel ülkemin gündemi bu değil. Gündem yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, pandemi, esnaf dükkân açamazken AKP’nin lebalep kongreleri. Gündem işçimizin, emeklimizin, memurumuzun, köylümüzün, halkın hali, gündem sefalet. Biz gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz. İktidar fezlekelerle gündemi değiştirmeye çalışıyor. Gerçekleri konuşmaya cesaretleri ve yüzleri yok. Sahip oldukları sorumlulukların üstesinden gelemeyip her kesimden insanlara iftira atarak ülke yönetilmez. Haydi buyursunlar. Benim dokunulmazlığımla ilgili Türkiye’de bir gündem yok, olmasın da. Kaldırsınlar. Biz halkın gündemiyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Lütfen gündemi meşgul etmeyin.”
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok