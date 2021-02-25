CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Fezleke' açıklaması: Gündem bu değil

25 Şubat 2021 Perşembe, 13:45

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı’na gönderilen fezlekelere ilişkin konuştu.

Fezlekelerin gündem değiştirme amaçlı olduğunu belirten Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

“Fezlekelerle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bizim alnımız açık. Gereğini yapsınlar. İşte Meclis. Güzel ülkemin gündemi bu değil. Gündem yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, pandemi, esnaf dükkân açamazken AKP’nin lebalep kongreleri. Gündem işçimizin, emeklimizin, memurumuzun, köylümüzün, halkın hali, gündem sefalet. Biz gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz. İktidar fezlekelerle gündemi değiştirmeye çalışıyor. Gerçekleri konuşmaya cesaretleri ve yüzleri yok. Sahip oldukları sorumlulukların üstesinden gelemeyip her kesimden insanlara iftira atarak ülke yönetilmez. Haydi buyursunlar. Benim dokunulmazlığımla ilgili Türkiye’de bir gündem yok, olmasın da. Kaldırsınlar. Biz halkın gündemiyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Lütfen gündemi meşgul etmeyin.”



