CHP'li Aydoğdu: 'Faiz ödemeleri daha çok yükselecek...'

18 Ekim 2020 Pazar, 12:38

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği Türkiye’nin faiz harcamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğdu, 2019 yılı sonu itibariyle 489,5 milyar dolarla faiz harcaması yapıldığına dikkat çekerek, “AKP, 18 yıllık iktidarı döneminde devletin yaptığı faiz harcamaları, bu yıl 510 milyar dolar sınırını aşarak yeni bir rekor kıracak” dedi.

Erdoğdu, Türkiye’nin 1975-2002 yılları arasında yaptığı toplam faiz ödemesinin 252,5 milyar olduğunu hazırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

“AKP’nin ‘eski Türkiye’ diye küçümsediği dönemde, üstelik koalisyonlu hükümetler döneminde yılda sadece 9 milyar dolar faiz ödenirken, yine kendi deyimleriyle ‘yeni Türkiye’de her yıl ortalama 28 milyar dolardan fazla faiz ödendi. Bu iki dönem karşılaştırıldığında mevcut iktidarın kendisinden önceki döneme göre 3,3 katı faiz ödemesi yaptığı görülüyor.”

‘DAHA ÇOK YÜKSELECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Orta Vadeli Programa da değinen Erdoğdu, bu yıl faiz ödemelerinin 21,2 milyar dolar, 2021’de faize 24,8 milyar dolar, 2022’de 27,4 milyar dolar ve 2023’de ise 28,7 milyar dolara çıkacağını belirterek, “Bu hükümetin hemen hemen hiçbir hedefini tutturamadığını düşünürsek, faiz ödemelerinin çok daha yükseleceğini söylemek yanlış olmaz” diye ekledi.

‘YOLSUZLUKLARIN SONUCU’

Erdoğdu Türkiye bütçesinden yapılan bu faiz harcamasının ‘gereksiz ve getirisi olmayan yatırımlara’ gittiğinin altını çizerek, bu konudaki görüşünü şöyle açıkladı:

“Ülkenin bu duruma nasıl geldiğinin iyi tahlil edilmesi gerekiyor. Sözde faiz karşıtı olduklarını söyleyerek iktidara geldiler ama faiz lobilerinin esiri oldular. Gereksiz ve getirisi olmayan yatırımların, binlerce odalı sarayların, hiçbir akla mantığa sığmayan geçiş garantili köprülerin, hasta garantili şehir hastanelerinin, sadece yandaş müteahhitlere verilen ihalelerin ve yolsuzlukların sonucunun bu olmasından daha doğal bir şey yok.”

‘FAİZE GİDEN PARA İLE NELER YAPILIRDI?’

Erdoğdu, bütçeden yapılan faiz harcaması yerine neler yapılabileceğini şöyle sıraladı:

“-464 adet Osmangazi köprüsü

-20 milyon 228 bin adetle neredeyse her aileye bir konut

-O çok övündükleri İstanbul Havalimanı’ndan 45 adet

-her biri bin 240 yataklı 4 bin 7 tane şehir hastanesi yapılabilir.

-19 bin 778 kilometre uzunluğunda neredeyse her ili birbirine bağlayacak otoyol veya bağlantı yollarıyla beraber art arda Osmangazi köprüleriyle Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakkari’ye, Samsun’dan Mersin’e, Trabzon’dan Şanlıurfa’ya, Zonguldak’tan Antalya’ya kadar ülke batıdan doğuya, kuzeyden güneye 5 ayrı yerden geçilebilirdi.

-Paranın tümü vatandaşa dağıtılsa kişi başına 48 bin 732, aile başına 165 bin 689 lira verilebilirdi.”











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































