CHP’li Aykut Erdoğdu: "Döviz kuru, işsizlik ne olacak? Bu moralle berbat olacak!"

04 Haziran 2021 Cuma, 19:09

CHP Ekonomi Masası TV’de ekonomist Evren Devrim Zelyut ile konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Ekonomide sürekli kötü göstergeleri konuşuyoruz ancak bu ‘gösterge ekonomisi’ davranışsal ekonominin bir sonucudur" dedi. Erdoğdu, ekonominin beklentilerle ilgili olduğunu, bu beklentilerin ise kişilerin mutluluğu, kendilerini güvende hissetmeleri ile alakalı olduğunun da altını çizdi.

"Türkiye’de değil tüm dünyada salgının etkisi olduğunu biliyoruz ancak burada kötü yönetimlerin de payının olduğunu biliyoruz" diyen Erdoğdu, "Ancak bu kadar da kötü bir yönetim olamaz. Kaynaklar bu kadar heba edilemez. Kaynak deyince sadece maddi değerler değil insanlarımız da yurtdışına kaçıyor" diye konuştu.

'İNSANLAR MUTSUZ'

Erdoğdu insanların çok mutsuz olduğunu, ağır bir pandemi süreci olduğunu ve bu süreci de yaşanacak en ağır ekonomik koşullarla yaşadıklarını da söyledi. Buna bağlı olarak insanların kendilerini çok yalnız, dışlanmış hissettiklerini belirtti.

Erdoğdu, "Döviz kuru ne olacak, işsizlik ne olacak, büyüme ne olacak? Bu moralle hepsi berbat olacak! Bunun için ilk yapılacak moralimizi toplamaktır" dedi.

Yaptıkları esnaf ziyaretlerinde esnafın iş yapmaktan korktuğunu, iş yaptıkça para kaybedeceklerine dair beklentilerin arttığını gören Erdoğdu, esnafın ‘ciro var ama giderlerin ne olacağını hesaplayamıyoruz’ dediğini de ekledi.

'MİLLET BUHRAN İÇİNDE'

Girişimcilerin yeni personel, kredi, yatırım yapmaya korktuklarını, umutlarının kaybolduğunu söyleyen Erdoğdu, "Millet şu an büyük bir buhran içinde, psikoloji bozulmuş durumda ve her gün bunu tetikleyecek yeni şeyler oluyor" dedi.

"İnsanlar sabah bir uyanıyor, Ayasofya’da bir imam ülkenin kurtarıcısına ağır hakaret etmiş. Akşam bir bakıyor CB kaçak aşı yapmış. Öbür gün bir mafya Türkiye’deki berbat durumu anlatıyor ve yeter diyor. Bu yüzden en kaliteli, en yetişmiş insan kaynağımız yurtdışına kaçıyor. Kaçanlardan daha öteye burada kalanların umudu kalmadı" diyen Erdoğdu sözü değerler çatışmasına bağladı.

Erdoğdu, "Sen kamu gücüyle benim bütün sosyal yaşamımı değiştirmeye çalışırsan kendine benzetmeye çalışılırsan bu ülkeye dair umut kalmaz" diyerek, bugün umudu kalmayanların bu ülkenin hasılasını ürettiğini söyledi.

'MUTSUZ ETTİĞİNİZ İNSANLAR ÜRETİMİ NASIL ARTIRACAK?'

Erdoğdu, "Döviz kuru nasıl düşecek üretimin artması gerek, peki üretim nasıl artacak, insanlar üretecek, mutsuz ettiğiniz insanlar nasıl üretimi artıracak? Bu insanlar bu ülkede kalmak istemiyor, bu insanlar üretim, ihracat yapmazsa ne olacak? Bu nedenle ülkenin topyekün moralini düzeltmemiz gerekli" dedi.

"Bu ülkede bir kısmı dışladığınız zaman onları sadece sosyolojik olarak dışlamıyorsunuz aynı zamanda ekonomik olarak da dışlıyorsunuz. Örneğin siz Güneydoğu’da güvenlik sorunları nedeniyle tüm nüfusu dışlarsanız et üretimini artıramaz, et fiyatlarını düşüremezsiniz" diyen Erdoğdu, kamu yönetiminin sorunlara basit, sığ, düşüncesiz bakarak bu ülkeye çok büyük kötülük ettiğini belirtti.

Bu moral nasıl düzelecek sorusuna ise, "Meclis gettolaşmış olabilir ama sokakta bu yok. Sokak ayrışmış değil. Yandaş denilen kitle bile mutsuz durumda. Dışlanmış hissedenlere yeni umut vermek gerekiyor. Bunu yine toplum yapacak. Bunu iktidar yapamaz" dedi.

"Teknik iktisattan davranışsal iktisada geçtiğinizde beklentilerdeki bozulma yani sosyolojik, siyasal bozulmalar ekonomideki bozulmanın temelini oluşturuyor" diyen Erdoğdu, "Ağır sorunlarda delirdiysek hep beraber delirdik akıllanacaksak da hep beraber akıllanacağız" diyerek sözlerini bitirdi.