CHP'li Aylin Nazlıaka'dan ses sisteminin kesilmesine tepki: Korkmuyoruz, susmuyoruz!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 18:52

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Sakarya'da CHP Kadın Kolları'nın yürüttüğü etkinlikte konuşurken ses sisteminin elektriğinin kesilmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından da konuya tepki gösteren Nazlıaka, "Sakarya'da @CHPKadinKolu‘nun yürüttüğü “Hukuk ve Sosyal Dayanışma Projesi” etkinliğinde buluştuk.Pandemi koşullarına uygun düzenlenen bu anlamlı etkinlikteki konuşmalar esnasında, ses sisteminin elektriğini kestiler Biz her koşulda halkın sesi olacağız! Korkmuyoruz! Susmuyoruz!" ifadelerini kullandı.