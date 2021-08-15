CHP’li Baltacı, sel bölgesinde sordu: Neyi saklıyorsunuz?
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde yıkıldığı iddia edilen HES’i görüntüldi. “HES’in regülatörü ve iletim kanalları paramparça” diyen Baltacı, “Neyi saklıyorsunuz, kimi koruyorsunuz?” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Bozkurt’taki sel sırasında patladığı iddia edilen Ebru Hidroelektrik Santrali’ni (HES) görüntüledi. Baltacı sosyal medya hesabından HES’in son durumunu paylaşarak, “Yıkılan HES yapıları burada, yalan söyleyen bakanlar orada. İşte görüntüler. Neyi saklıyorsunuz, kimi koruyorsunuz?” dedi.
Baltacı, şunları söyledi:
“Kamuoyunun merak ettiği hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeyi görüntülemeyi başardık. Buraya Bozkurt’un Çiçek Yayla köyünden Tezcan Köyü’ne oradan da Kayaardı Mahallesi’nden ormanlık alandan yürüyerek geldik. Henüz köy yollarındaki tahribat onarılmış değil.
"İLETİM KANALLARI PARÇALANMIŞ"
Şu arkamda Bozkurt’un üstüne kurulmuş olan hidroelektrik santralini ve beton iletim kanallarını görüyorsunuz. Aşırı yağış dolayısıyla bu dağlarda küçük küçücük biriken sular buraya doğru akmış ve regülatörle, iletim kanallarını paramparça etmiş. Ayrıca bu bölgede çok yoğun ormancılık faaliyeti yürütülür. Ormanda kesilen tomruklar da sel suyuna kapılarak, önüne regülatörü ve iletim kanalını da alarak Bozkurt’ kadar inmiş.
Tarım Bakanı felaketin ilk anlarında şöyle bir açıklama yapmıştı. ‘Selin en büyük mağduru hidroelektrik santrali’ demişti. Doğanın akışına bu şekilde müdahale edilirse hem hideoelektrik santralleri hem de şehirlerimiz, insanlarımız bu acı bedeli ödemek zorunda kalır. Bunun görüntüsünü de arkamda görüyorsunuz şu anda.”
Yıkılan HES yapıları burada, yalan söyleyen bakanlar orada.— Hasan Baltacı (@hasanbaltacichp) August 15, 2021
İşte görüntüler.
Neyi saklıyorsunuz, kimi koruyorsunuz?#bozkurtyokoldu pic.twitter.com/DH1kYijach
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