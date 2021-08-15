Sel felaketinde can kaybı 62 oldu
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor. AFAD'ın son açıklamasına göre, can kaybı 62'ye yükseldi.
Son dakika gelişmesi... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Barın'da 1 işi yaşamını yitirdi.
AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 62 vatandaşımız (52 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- Tomruk deposunu kaldırmak isteyen eski kaymakam konuştu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- Alçı: Esas sorumluluk sizin
- Çanakkale karartması!
- YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi