Sel felaketinde can kaybı 62 oldu

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor. AFAD'ın son açıklamasına göre, can kaybı 62'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 18:18
Sel felaketinde can kaybı 62 oldu
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Son dakika gelişmesi... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Barın'da 1 işi yaşamını yitirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 62 vatandaşımız (52 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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