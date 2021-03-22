CHP'li Barut: 'Uzay çağında zulüm yaşatıyorlar'

22 Mart 2021 Pazartesi, 10:35

Adana, Karataş İlçesi'ne bağlı Tuzla Yolu üzerinde bulunan Karagöçer Köyü'ndeki köprünün tadilat nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı tutulması CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut’u isyan ettirdi.

Yaklaşık 27 bin dönüm alanda ekili-dikili tarım arazisinin bulunduğu bölgede kapatılan köprü nedeniyle üretici köylülerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Barut, "Çiftçilerimiz kapatılan köprü nedeniyle 500 metre ileriye gidebilmek için 10 kilometrelik yolu dolanıyor. Ne tadilatmış bu, 2 aydır bitmiyor? Uzay çağında, köylülerimize ortaçağ zulmü yaşatılıyor" diyerek, köprümün bir an önce açılmasını istedi.

Sorun ve risk gerekçesiyle Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı üzerinde bulunan köprünün Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaya ve taşıt trafiğine kapatıldığına belirten Barut, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

Barut, "Köprünün bulunduğu alanda, yaklaşık 27 bin dönümlük tarımsal arazideki ekili-dikili yerlerde Türkiye'nin en önemli tarımsal faaliyetleri yapılıyor. Bölgemiz erkenci-turfanda üretimde çok önemli bir yerde. Kavun karpuzdan narenciyeye, biber domatesten hububata Türkiye'nin en erken hasadı bu bölgemizde yapılıyor. Bu bölgedeki köprüyü risk ve sorunlar gerekçesiyle tadilata aldıklarını söyleyip kapattılar ama 2 ay geçti hala bir gelişme yok.

Çiftçilerimiz kapatılan köprü nedeniyle 500 metre ileriye gidebilmek için 10 kilometrelik yolu dolanıyor. Ne tadilatmış bu, 2 aydır bitmiyor? Burada köylülerimizin çözüm çağrısını dikkate alan yok. Köprü ve tadilat konusunda DSİ ile Karayolları arasında bir sorundan bahsediliyor ama olan üretici köylülerimize oluyor. Millet Mars'a araştırmaya gidiyor, yani bu uzay çağında, köylülerimize Ortaçağ zulmü yaşatılıyor. Kapatılan köprü konusunda yetkilileri göreve çağırıyoruz, acil çözüm istiyoruz" dedi.

Kaynak Yeniçağ: Korona virüse yakalananları bekleyen bir başka büyük sorun