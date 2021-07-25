CHP'li Barut'tan “Çaykur” tepkisi, “Karadenizlinin çığlığını duyun”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan kararı ile randevulu alım uygulamasının üreticileri mağdur ettiğini söyledi. İktidarı uyaran Barut, "Karadenizlinin alnının terini, emeğinin hakkını, karşılığını heba etmeyin. Karadenizlinin çığlığını duyun, yardım feryatlarına kulak asın" dedi.



"ÜRETİCİLER, ÖZEL SEKTÖRÜN İNSAFINA TERKEDİLDİ"

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Karadeniz Bölgesi’nde bir araya geldiği çay ve fındık üreticilerinin sorunlarını dinledi. ÇAYKUR’un alım kapasitesi nedeniyle, üreticiden sınırlı miktarda çay alınabildiğini söyleyen Barut; üreticinin özel sektörün insafına terk edildiğini belirtti.

"ÇAYKUR GÖREVİNİ YAPAMAMAKTADIR"

Çay ile ilgili en önemli kuruluş olan ÇAYKUR'un 1985 yılında pazarın yüzde 95'ine bugün ise yüzde 52'sine hakim olduğunu belirten Barut, şunları söyledi:

“Çayın depolama, bekleme gibi süreleri de olmadığı için çay hasadının geçmiş yıllarda 35-40 günde yapıldığını ve bugün hasat teknikleriyle ve hızlandırılmış bir hasatla 15-20 güne kadar düştüğünü de göz önünde bulundurduğumuzda buradaki ÇAYKUR, üzerine düşen görevi yapamamaktadır ve kötü yönetilmektedir. 2017 yılından beri ‘görev zararı’ yazmaktadır. Teknik alanlarını, alım kapasitelerini ve departmanlarını artırmamakta ve yenilememektedir. Bu nedenle ÇAYKUR, almadığı bu ürünleri ÇAYKUR marifetiyle, zorlamasıyla; özel sektörde tüccarın insafına terkedilmiştir.

Özellikle çay hasadı başladığında birinci sürgünde çay üreticilerine dekara 600 kilogram kota, 15-20 kilogram civarında günlük kontenjan ve randevulu alım vererek çiftçinin işini çok zorlaştırmaktadır. İkinci sürgün de ise bu rakam; 450 dekara kotaya düşüyor, alım kontenjanı ise 15 kilograma kadar düşüyor. Bir dekar yaş çaylık alandan yaklaşık 1000 ila 1200 kilogram ürün elde edildiğini düşündüğünüzde üreticimiz neredeyse ürettiği ürünün yarısını dışarıya satmak zorunda.”

"KARADENİZLİLERİ DUYUN"

“Çayın 2021 yılında fiyatını 4 lira ile desteklemeyle birlikte açıkladık' diye müjde verenler, çiftçiye 'Bayram edin' diyenler gelsinler Karadeniz'deki sorunları yerinde görsünler, tespit etsinler. İşte bu alınmayan çayla birlikte bu 4 liraya satılması gereken çay, özel sektöre 2,7 ila 2,8 liraya satılmaktadır. ÇAYKUR'un bir an önce alım kapasitesini arttırması lazım. Yıllar itibariyle 500 ila 600 bin ton aldığı miktarı 1 milyon ton ve üzerine çıkarması lazım. Bayramlar, tatiller de dahil 7 gün 24 saat esasına göre çalışması gerekmektedir. İşte bu kadar önemli olan bu ürünümüzü, Karadenizlinin alnının terini, emeğinin hakkını, karşılığını heba etmeyin. Karadenizlinin çığlığını duyun, yardım feryatlarına kulak asın. Üreticiyi, Karadeniz’i; temel ekonomisi olan hem çayda hem fındıkta destekleyin."