CHP'li Başarır: Niye raporlarda yok?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2018’den 2019 yılında 6 kat artarak 1 milyar 427 milyona çıkan Cumhurbaşkanı görev giderinin ne olduğunu sordu. Başarır, 'Bir buçuk milyon içecek gideri açıklayabilir misiniz? Niye raporlarda yok? İnsanlar çocuğuna süt alamıyor' dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2020 Cuma, 12:20
CHP'li Başarır: Niye raporlarda yok?
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Raporu’ndaki tespitlerden yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı harcamalarını TBMM gündemine getirdi.

Başarır, şöyle konuştu:

“2018 Sayıştay Raporu’nda; Cumhurbaşkanının görev gideri 248 milyon TL, 2019 Sayıştay Raporu'na baktığımızda 1 milyar 427 milyon TL.  Bu Cumhurbaşkanının görev gideri nedir? Eski parayla bir buçuk milyar. Ne var bunun içinde?

Bir yılda 6 kat artmış. Böyle mi şeffaf olacaksınız? Bence uçan sarayları, yakıt giderleri, personel giderleri, bakım giderleri var, yazlık sarayları var. Niye raporlarda yok? Bir milletvekili çıksın, gelsin, açıklasın. Açıklayamazsınız.

50 milyon lira tanıtım gideri, açıklayabilir misiniz bunu? Açıklayamazsınız.

Bir buçuk milyon içecek gideri, açıklayabilir misiniz? Açıklayamazsınız.

İnsanlar çocuğuna süt alamıyor.”

Başarır, Cumhurbaşkanının bir günlük giderinin 4 bin 220 tane asgari ücret yaptığını belirtti.


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