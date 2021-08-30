CHP'li başkan Ali Narin'den 30 Ağustos töreninde Erdoğan protestosu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:51

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Kadıköy İskele Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.

Protokol üyelerinin yer aldığı törene CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in protestosu damga vurdu.

Narin, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen çelenk bırakma töreni sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, sırtını döndü.

Başkan Narin'in protestosuna CHP Kadıköy İlçe yönetimi de eşlik etti. CHP örgütü, partili Cumhurbaşkanı vrugusunda da bulundu.