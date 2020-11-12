CHP'li Bekaroğlu: Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "faiz lobisine" teslim olunduğunu ileri sürerek, "Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır. Bundan sonra IMF anlaşması geçerlidir." dedi.
Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasına dikkati çekerek, Türkiye'de devletten istifa etmenin bile cesaret işi olduğunu, kimse buna cesaret edemediğini savundu.
Basında bu konunun 27 saat haber yapılmadığını belirten Bekaroğlu, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, darbeler gördüklerini ancak böyle bir dönemin olmadığını iddia etti. Bekaroğlu, Berat Albayrak'ın yanlışlar yaptığını ama bu yanlışların AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışları olduğunu ileri sürdü.
Türkiye'nin ekonomik, sosyal, toplumsal, siyasal krizin içinde olduğunu savunan Bekaroğlu, "Şimdi de diyorlar ki; 'Bunları, biz yapmadık. Ekonomi işlerini Berat Albayrak yaptı.' Hayır, hepiniz oradaydınız ve hepiniz bu işin sorumlususunuz." diye konuştu.
"YENİ GÜNAH KEÇİLERİ Mİ ARIYORSUNUZ?"
Sorumluluğun kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeniden başlıyoruz" dediğini anlatan Bekaroğlu, "Sayın Elvan ile Sayın Ağbal'ı bakanlık ve Merkez Bankası Başkanlığına getirmekle, yeni günah keçileri mi arıyorsunuz? Hayır, kendisi Sayın Naci Ağbal'ı gönderdi. İstanbul'da bankacılarla görüştü. Daha sonra bankacıların temsilcisini Ankara'da kabul etti. 'Ne istiyorsanız onu vereceğim' dedi. Kimlere, faiz lobisine. Faiz lobisine teslim oldu. Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır. Bundan sonra IMF anlaşması geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bunun ilk belirtilerinin bugün görüldüğünü savunan Bekaroğlu, "Hazine, dün 14,75 faiz ile borçlandı. Faiz yükseldi." dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
Video Haberler
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
- TBMM'de dikkat çeken görüntüler
- Ayıları böyle görüntülediler: 'Ayı, bize doğru geliyor'
- Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Çarpıcı analiz
- Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?