CHP'li Beko'dan MHP'li vekile: Seviyesizliğinizi de alın gidin!

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:18

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, son zamanlarda İzmir’den yapılan tüm siyasetin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in şahsını ya da yaptıklarını seviyesiz üsluplar kullanarak karalamak üzerine yapıldığına dikkat çekti. Beko, son olarak MHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun "Soyer, Yunan vatandaşı olsun" sözlerini içeren eleştirilerine sert yanıt verdi.

Beko, “Osmanağaoğlu kendisine yakışan üslupla seviyesiz, ahlak ve terbiye yoksunu sözler sarf etmiş. Muhatap alıp karşılık vermek bile seviyesine inmektir ancak biz Tunç başkanımızın ve ona oy veren İzmirli vatandaşlarımız adına konuşuyoruz. Biz tarihi, milliyetçiliği, insan sevgisini, Atatürkçülüğü sizden öğrenecek değiliz! Seviyesizliğinizi de alın gidin!” sözleriyle Soyer’e yöneltilen çirkin eleştiriyi kınadı.

"NE TARİH, NE MİLLİYETÇİLİK NE DE İNSANLIK DERSİNİ SİZDEN ALACAĞIZ!"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Çalışan demir ışıldar, Tunç başkanımızın çalışmaları o kadar rahatsız ediyor ki bunları hepsi ayrı bir koldan senkronize biçimde, eş zamanlı saldırılar yapmaya başladı. AKP İl başkanı ayrı, MHP il başkanı ayrı, AKP’li milletvekilleri, MHP’li milletvekilleri işleri güçleri İzmir’in büyükşehir belediye başkanının her adımından bir eleştiri noktası yaratmak. Agamennon ve Pagos gibi adların İzmir’in tarihi olduğunu bilmeyen, turist için anlamına vakıf olamayacak zihniyet kalkmış bu sığ düşünce ile Tunç başkan için Yunan vatandaşı olsun demiş! Biz ne tarih dersini, ne milliyetçilik ne de Atatürk’ün mirasını sizden, sizin gibi kirli geçmişinin arkasına dayanarak kabadayılık taslayanlardan alacağız Sayın Osmanağaoğlu. Siz önce edep, haya öğrenin. Biz herkes kardeşçe yaşasın, bu topraklarda öfke, kin, kavga olmasın diye titizlikle politika yapıyoruz. Tarımımızı, insan emeğimizi, suyumuzu, doğamızı canlandırmak, var etmek için çalışıyoruz. Biz yok etmek nedir bilmeyiz! İnsan severiz yaratandan ötürü… İzmir’in değerlerine de, kültürüne de, sanatına da, taşına, toprağına, suyuna, kurduna, kuşuna da yeteriz. Ne sizin önerilerinize ne de kirli siyasetinize ihtiyacımız yok.”



