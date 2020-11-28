CHP’li belediyeden ‘soruşturma’ yanıtı: Ankapark'a 750 milyon dolarlık dinozor soruşturulmuyor

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:39

Fındıklı Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla, sahilindeki Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi ismini '100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür Sanat Evi' olarak değiştirilmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediye başkanı Çervatoğlu ve 7 CHP'li belediye meclis üyesine soruşturma izni verdi. Soruşturmanın gerekçesi ise parkın ve sanat evinin tabelası değiştirilirken harcanan 7 bin 864 TL ile 'kamuyu zarara uğratma'

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, Atatürk'ün 'şartlı vasiyeti' olan Atatürk Orman Çiftliği'nin tahrip edildiğini ifade ederek, "İçerisine saraylar yapılmış, mahkemelerce kaçak olduğu ifade edilmiş ve Ankapark’ta 750 milyon dolara dinozor yerleştirmek soruşturulmuyor, bizim için 7 bin 864 liralık soruşturma onur madalyamızdır" dedi.

‘HALKIN İRADESİNE ATANMIŞLAR EL KOYMAYA ÇALIŞTI’

Yerel seçimlerden kısa bir süre önce parkın adının AKP'li yönetim tarafından 'Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi' olarak 4'e karşı 5 oyla kabul edildiğini anımsatan Çervatoğlu, "Biz, hakkında görüşlerini alarak, "Millet Bahçesi’nin adını ‘100. Yıl Atatürk Parkı’, Millet Kıraathanesi’nin adını da ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ olarak değiştirdik. Süreç böyle başladı. Daha sonra kaymakamlık bunu onaylamadı. Halkın iradesine atanmışlar el koymaya çalıştılar" diye konuştu.

‘7 BİN LİRALIK TABELA DEĞİŞİKLİĞİ SORGULANDI’

Çervatoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl sonra müfettişlerin görevlendirildiğini söyleyerek "Bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz tabela değişikliği konusunda incelemelerde bulundu. Daha önce 64 bin TL civarındaki tabelaya karşı bizim yaptırdığımız 7 bin TL’lik değişikliği soruşturdu" dedi ve Bakanlığın soruşturma izni kararını verdiğini dile getirdi.

‘ATATÜRK İSMİNİ TARTIŞMIYORUZ’

Yapılan incelemeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine ve 7 belediye meclis üyesine soruşturma izni verildiğini belirten Çervatoğlu, "Açıkça gösteriyor ki siyasi bir davadır. Rize’nin Fındıklı ilçesi yüzde 60.5 oranında oyla CHP’ye 31 Mart Yerel Seçimleri’nde bayrağı taşıdığı bir ilçe. AKP, bir kalesini kaybetmenin acısıyla siyasi bir davaya dönüştürdü. Atatürk ismini tartışmıyoruz. Süleyman Soylu imzasıyla meclis üyelerimiz dahil olmak üzere soruşturma başlatıldı" dedi.

CHP’li Çervatoğlu, ‘100. Yıl Atatürk Parkı’ isminin Fındıklı için tartışılacak, dava edilecek bir konu olmadığını belirterek, “Kazım Koyuncu da bizim için nitekim böyle. Dolayısıyla, bizim bununla ilgili tarafımıza başlatılan soruşturmayı aslında siyasi bir dava olarak görüyoruz”

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Çervatoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘ATATÜRK VE KAZIM KOYUNCU İSMİNİ TARTIŞMAYIZ’

12 üyesi olan meclisimizde 8 üyeyle nitelikli çoğunluğu yakaladık ve bu ismin değiştirilmesine karar verdik. AKP’li 3 üye karşı çıktı, 1 üye ise toplantılara katılmadı. Halkın seçmiş olduğu bir iradenin, nitelikli çoğunlukla bu değişikliği yapmışken ki Atatürk ismini asla ve asla tartışmayız, Kazım Koyuncu ismini de bölgeyi, Karadeniz’i dünyaya açan sanatçılardan biri onu da tartışmayız.

‘ANKAPARK'A 750 MİLYON DOLARA DİNOZOR SORUŞTURULMUYOR’

Şahsıma ve 7 belediye meclis üyemize açılan soruşturmanın nedeni tabela değişikliği. Ayrıca, kaymakamlık tarafından bu değişiklik onaylanmadığı için kamuyu zarara uğrattığımız söyleniyor. 7 bin 864 TL’lik kamu zararı için soruşturma başlatılması izni veriliyor. Bugün, Ankara’da Atatürk’ün emaneti olan ‘şartlı vasiyetle’ verilen Atatürk Orman Çiftliği talan edilmiş, içerisine saraylar yapılmış, mahkemelerce kaçak olduğu ifade edilmiş ve Ankapark’ta 750 milyon dolara dinozor yerleştirmek soruşturulmuyor, bizim için 7 bin 864 liralık soruşturma onur madalyamızdır.”

‘BENZER SORUŞTURMALAR AÇILABİLİR’

CHP Genel Başkanımızın ilkeleri var. Şeffaflık, demokrasi, özgürlükler, bütçenin bile halkla birlikte yapılmasını temel almış bir belediyeyiz. Kapımız yok, halk istediği zaman gelip sorgulayabiliyor. Biz 2021 yılı bütçemizi, mahallelerde toplantılar yaparak gerçekleştirdik. Bununla ilgili de açabilirler. CHP’li belediye başkanlarının ortaya çıkardığı belediyecilik anlayışına karşı rahatsız olan bu ve buna benzer soruşturmalar açacağını tahmin ediyoruz. Nitekim bazı kentlerimizde görüyoruz.

‘SÖZ, YETKİ, KARAR FINDIKLI HALKININ’

Bizim burada yürütmeye çalıştığımız, ‘sözün, yetkinin, kararın Fındıklı halkında’ olduğu şeffaf, katılımcı, demokrat bir belediye anlayışını iktidar kılmak için yapmış olduğumuz çalışmalardan rahatsız olur. Önümüzdeki süreçte soruşturmalar, hatta görevden uzaklaştırmalar olabilir. Biz onurumuzla ve halkın iradesiyle buraya geldik. Onurumuzla da bunu sürdüreceğiz. Halkın iradesinin üstünde ancak ve ancak Fındıklı halkı olabilir, başka da bir irade olamaz diyoruz”