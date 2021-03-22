CHP’li belediyelerde sosyal yardımlar iki katına, olumsuz propaganda ise boşa çıktı

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Yapılan açıklamada, “CHP gelirse yardımlar kesilir” propagandasının boşa çıktığına dikkat çeken Torun, “İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin büyükşehir belediyeleri 2018’de 496 milyon 724 bin TL yardım yaparken, bu rakam 2020’de 959 milyon 527 bin TL’ye yükseldi. Yardım yapılan hane sayısı da yaklaşık iki kat arttı” dedi.

‘İNTİKAM İSTEDİLER’

CHP’li Torun, partisine bağlı belediyelerin yerel seçim sonuçlarını içine sindiremeyen siyasi iktidarın tüm baskılarına rağmen çalıştığını belirterek “Sandıkta kazanamadığı belediyelerden merkezi yönetim yetkilerini hukuksuzca kullanarak intikam almaya çalışan iktidara rağmen, belediyelerimiz vatandaşa nefes oluyor. Sudan sebeplerle soruşturmalar açıyorlar, korkmuyoruz. Bağış kampanyalarına el koyuyorlar, yetkileri azaltıyorlar, gelirleri kesiyorlar yılmıyoruz. ‘CHP belediyeleri kazanırsa yardımlar kesilecek’ söylemiyle halkı korkutmaya çalışanların bu iftirası da boşa çıktı” diye konuştu. Torun, CHP’nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’ndan devraldığı beş büyükşehir belediyesinin resmi rakamlarına göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım faaliyetlerinin iki katına çıktığını kaydetti. Torun, “İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin büyükşehir belediyeleri 2018 yılında 496 milyon 724 bin TL tutarında sosyal yardım yaparken bu rakam 2020 yılında 959 milyon 527 bin TL’ye yükseldi. Sosyal yardım yapılan hane sayısı da aynı beş büyükşehirde yaklaşık iki kat arttı. Pandemi sürecindeki, maske, dezenfektan vb. yardımlar ile ‘Askıda Fatura’ uygulaması gibi dayanışma projelerinden elde edilen destekler ise bu rakamlara dahil değil” ifadelerini kullandı.