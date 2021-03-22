Piyasalarda bir çarpıcı veri daha: Türkiye tarihinde bir ilk!

Uzun vadeli dolar cinsi tahviller, Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından tarihteki en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

Reuters
22 Mart 2021 Pazartesi, 11:04
Piyasalarda bir çarpıcı veri daha: Türkiye tarihinde bir ilk!
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Türkiye'nin uzun vadeli dolar cinsi tahvilleri, Merkez Bankası (TCMB) başkanı Naci Ağbal'ın hafta sonunda görevden alınmasının ardından tarihteki en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

Tradeweb verilerine göre, Türkiye'in 2045 vadeli dolar cinsi tahvili 9.7 sent düşüşle Ağbal'ın TCMB başkanı olarak atandığı Kasım başında gördüğü seviye olan 87.01 sente geriledi.


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