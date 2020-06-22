CHP’li Bülbül: Hükümet Anayasa’yı ayaklar altına aldı

AKP ve MHP'nin baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı “savunma yürüyor” sloganıyla dört gündür yollarda olan baro başkanlarının Ankara girişinde polislerce engellenmesine CHP’den tepki geldi.

CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, “Bir avukatın kendi ülkesinin başkentine girişini kolluk kuvvetlerini girişine izin verilmemesi kabul edilemez. Avukatların şehre alınmaması ve polis müdahalesi açık şiddettir. Adaletin temeli, savunmanın baş aktörleri olan avukatların Anayasal hakları ihlal edilmektedir. Hükümet Anayasa’yı ayaklar altına almıştır” dedi.



“HÜKÜMET ADALET İÇİN MÜCADELE EDENDEN KORKUYOR”

Hükümetin baroların gücünden korktuğunu belirten Bülbül, “Hazırladıkları yasa teklifi de bugün avukatlara yapılan muamele de bunun göstergesi. Hükümet adalet için mücadele edenden, hak arayandan, hakkını savunandan korkuyor. Adaletsiz bir sistem yarattılar ve bu oyunu bozmak isteyen herkesi düşmanlaştırıyorlar. Elinde bir çekiç ve herkesi çivi olarak gören iktidar dikensiz bir gül bahçesi yaratmak için muhalif olan, sesini biraz yükselten herkesi sindirmeye çalışıyor. İstediği kararları vermeyen hakimlere sürgün cezası veriyor, baş kaldıran barolar ve avukatların karşısına polisi dikiyor. Bugün hepimizin yapması gereken avukatların bu mücadelesine destek olmaktır. Eğer bugün savunma hakkımızı kaybedersek özgürlüğümüzü kaybederiz” dedi.