CHP'li Emir'den karantina listelerine tepki: Radar tuzağı gibi...

14 Eylül 2020 Pazartesi, 18:35

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberindeki Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon bölümünün “Covid-19 hastalarında izolasyonun sonlandırılması” kısmında değişiklik yapmıştı. Rehberin eski halinde izolasyon süresi; a) hastanede yatmakta iken 48-72 saatlik izlem sonucunda evde izlenmeye uygun olduğu değerlendirilerek taburcu edilen hastalar ile b) hastaneye yatırılması gerekmediği için evde takip edilen hastalarda (her ikisi için de semptomlarının geçmesi koşuluyla) 14 gündü. Rehberin 3 Eylül’de düzenlenen son halinde ise PCR testi pozitif olup evde izlenen semptomsuz ya da hafif vakalarda izolasyon süresi 10 güne indirilerek, izolasyon süresi sona erenlerin PCR testi yapılmaksızın işlerine dönebilecekleri belirtildi.

"CEZA GARANTİLİ KARANTİNA!"

Sosyal medya hesabı üzerinden karantina süresinin 10 güne düşürüldüğünü fakat karantina listelerinin hala 14 gün üzerinden yayınladığını söyleyen Emir, "Radar tuzağı gibi Covid tuzağı... Bakanlık, karantina süresini 10 güne düşürdü ama karantina listelerini hala 14 gün üzerinden yayınlıyor. 11. gün işine dönmek zorunda olan vatandaş, mecburen dışarı çıkıyor ancak yakalanırsa ceza kesiliyor. Ceza garantili karantina!" diye konuştu.