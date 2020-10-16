CHP’li Erdoğdu'dan Soylu'ya: Yaptığın saygısızlık...

16 Ekim 2020 Cuma, 09:59

Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, sosyal medyada Libya’da 6 aylığına çatışmaya giden Suriyelilere vatandaşlık verildiğini kaydederek, bakanlığın internet sitesinde bu iddianın reddedilmesine ilişkin bir bilgi ve duyurunun olmadığını bildirdi.

Önergesinde 250 bin dolar karşılığı ev alanlara da vatandaşlık verilmesinin, pasaport almayı en ucuz yapan ülkelerden biri haline getirdiğine işaret eden Erdoğdu, “Nitekim dünya genelinde itibar gören Henley Pasaport Endeksi incelendiğinde, önem açısından 2014 yılında 38’inci sırada olan Türk pasaportu 2019 yılında 50’inci, 2020’nin başında 55’inci sıraya gerilemiştir” diyerek Bakan Soyla’ya şu soruları yöneltti:

-“5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı 12/c maddesinde yer alan “vatandaşlığı alınması zaruri görülen kişiler” kapsamına uygulamada ne tür kişiler dahil edilmektedir? 2011 yılından itibaren bu kapsamda, yıllar itibariyle kaç kişi bu madde kapsamında Türk vatandaşlığı kazanmıştır?”

-“Aynı kanunun 12/1 maddesine göre belirtilen şartlar arasında “milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, “…Türk vatandaşlığını kazanabilecek olma şartında yer alan milli güvenlik ve kamu düzeni açısından öngörülen engeller nelerdir? Bu engeller arasında uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen terör örgütlerine üye olmak bulunmakta mıdır?”

-“2011 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen yabancı ülke vatandaşlarının sayısı, yıllara göre ne kadardır?”

-“Türk pasaportunun dünyaca geçerliliği ve saygınlığı konusunda hızlı bir gerileme mevcutken bunun önüne geçilerek pasaportumuzun eski saygınlığa kavuşturulması için uygulamaya koymayı düşündüğünüz strateji ve politikalar nedir?”

VATANDAŞ SAYISI YERİNE KANUN SAYISI

Erdoğdu’nun somut bir şekilde sorduğu sorulara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği yanıt şöyle:

“Türk vatandaşlığına ilişkin iş ve işlemler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre yapılmaktadır.

02.04.2018 tarihi itibariyle Pasaport iş ve işlemlerinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devri ile birlikte ikinci nesil pasaportların düzenlenmesine başlanmış, ikinci nesil pasaportlar yüksek güvenlik özellikleriyle birlikte üstün bir teknoloji içermekte olup, ayrıca bu pasaportlar Avrupa Birliği vize serbestisi kriterlerini de sağlamaktadır.”

YAPTIĞINIZ SAYGISIZLIK

Bakan Soylu’nun sorularına cevap vermemesine tepki gösteren Erdoğdu, “Unutmayın ben bu soruyu Anayasa’dan aldığım yetkiyle millet adına soruyorum. Siz de Anayasa’ya göre bu soruya tam ve doğru cevap vermek zorundasınız. Yaptığınız Anayasa’ya ve millete saygısızlık” diye konuştu.

Erdoğdu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a da sosyal medya üzerinden seslendi ve “Aşağıda İçişleri Bakanı Suleyman Soylu ‘ya sorduğum somut sorular ve Sayın Bakan’ın dalga geçer gibi cevabı var. Siz TBMM Başkanısınız. Milletvekillerinin hakkını ve hukukunu korumakla görevlisiniz. Bu Anayasa tanımazlığa dur demek zorundasınız” dedi.