CHP'li eski vekil Kenan Akman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Kocaeli eski milletvekillerinden Kenan Akman yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
CHP Kocaeli eski milletvekillerinden, DİSK eski genel merkez yöneticilerinden ve Lastik İş Sendikası eski başkanlarından olan ve 12 Eylül'de uzun süre cezaevinde yatan Kenan Akman yakalandığı koronavirüs nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Akman'ın cenazesi, 7 Ocak Perşembe günü (bugün) Sakarya Akyazı Kuzuluk Beldesinde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.
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