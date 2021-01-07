CHP'li eski vekil Kenan Akman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

07 Ocak 2021 Perşembe, 12:52

CHP Kocaeli eski milletvekillerinden, DİSK eski genel merkez yöneticilerinden ve Lastik İş Sendikası eski başkanlarından olan ve 12 Eylül'de uzun süre cezaevinde yatan Kenan Akman yakalandığı koronavirüs nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Akman'ın cenazesi, 7 Ocak Perşembe günü (bugün) Sakarya Akyazı Kuzuluk Beldesinde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.