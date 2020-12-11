CHP’li genç Meclis Üyesi Kutlu Özdemir'in ilk kitabı raflarda: 'Değişen Dünyada Seçmen ve Siyaset'

11 Aralık 2020 Cuma, 10:27

Siyaset bilimci ve iş insanı Kutlu Özdemir, geçen yerel seçimlerde aday adaylığı süresince gençlere yönelik dinamik kampanyalarla dikkat çekmişti.

Ünlü siyasetçi, gençleri hedef alan kampanya çalışmaları ile İstanbul’da ve ülke genelinde kendiden söz ettirmeyi başardı. Ünlü PUBG oyununu oynarken çekilen bir videoda gençlere, “Artık Meclis’te sizi de anlayan biri var. Sadece çorbalarınıza talibiz” şeklinde seslenen Özdemir, bu sözleri ile büyük beğeni toplamıştı.

'DİJİTALLEŞEN TOPLUMLARDA DEMOKRASİ' ELE ALINIYOR

Siyasal kampanyaları ile siyasetçilere ve iletişimcilere örnek olan Kutlu Özdemir, şimdi de kaleme aldığı yeni kitabı ile adından söz ettiriyor. Kutlu Özdemir’in ilk kitabı “Değişen Dünyada Seçmen ve Siyaset” raflardaki yerini aldı. Kitap, toplumun totaliter anlayıştan dijital demokrasiye geçişi ve bu geçiş sürecinde siyasette ve sosyal kültürde yaşanan değişimleri ele alıyor.

Kitapta “dijital sosyal devlet” olgusuna dikkat çekiliyor. Birçok konunun ve kesimin enine boyuna irdelendiği kitapta, seçmen ve siyaset temelinde bazı öngörülerde bulunuluyor. Ayrıca, Türkiye’de sosyal medya araçlarının kullanımı, Türk siyasetinin geldiği nokta ve siyasal ve sosyal kültür sarmalında bir derleme yapılıyor.

Birbiriyle bağlantısız gibi görülen konuların birbirleri ile bağlantı noktalarının da gösterildiği 216 sayfalık kitapta Kutlu Özdemir, genel olarak “dijitalleşen toplumlarda demokrasi” konusunu işliyor.

'İHTİYAÇLARI VE TALEPLERİ DOĞRU OKUMAK GEREKİYOR'

Kutlu Özdemir, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, dünyanın hızla değiştiğini; değişen dünyada teknolojilerin ön plana çıktığını vurguladı. İhtiyaçların ve taleplerin farklılaştığını; küresel ısınma ve çevresel faktörle değiştiğini ve iletişimin çok büyük önem kazandığını ifade eden Özdemir, “Bunlara paralel olarak siyaset ve seçmen de değişiyor. Artık Z kuşağı var. Bu kuşak seçmen oluyor ve talepler farklılaşıyor. Bu sebeple ihtiyaçları ve talepleri doğru okumak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özdemir, şöyle devam etti; “Siyasal yönetim alanı yeni gelişen durumlar var. Artık dijital medya, siyasal ve sosyal kültürün içinde bir değişim ve yönetim aracı olarak kabul ediliyor. Yakın zaman önce dijital çağa adım attık. Bu çağ, yeni bir devlet anlayışı gerektiriyor. Hızla gelişen teknolojik buluşlar da iletişimi esnekleştiriyor, ulaşım ve haberleşme olanaklarını çoğaltıyor. Böylece sınırlar ortadan kalkıyor. Toplum kültürü değişiyor, kamu politikaları ve siyaset yönetimi farklılaşıyor.”