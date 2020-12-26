CHP'li Girgin, Muğla çiftçisinin taleplerini TBMM'de dile getirdi

26 Aralık 2020 Cumartesi, 20:45

Girgin Genel Kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Seçim bölgem Muğla'da 13 gölet ve baraj inşaatı tamamlanmamıştır. Bunlar acilen tamamlanmalıdır.

Sulama birliklerinin tahsil ettiği ücretler yüksektir, ücretler makul seviyelere çekilmeli, eskiyen ve su kaybına neden olan sistemler rehabilite edilerek sulama oranı ve randımanı artırılmalıdır.

Sulama ve elektrik borçları nedeniyle desteklere bloke konulmakta veya borçlar desteklerden kesilmektedir. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin fiyatları artmıştır, üreticilere fatura ödemelerinde yaşanan en ufak bir aksaklıkta elektrikleri kesilmekte ve abonelikleri iptal olmaktadır.

Elektrik fiyatlarındaki KDV, katkı payı gibi vergiler kaldırılmalı ve faturalar aylık değil, yılda iki defa hasat zamanı ödenmelidir.

Narenciye meyve sebze üretimi havza bazlı destek kapsamına alınmalıdır.

Zeytinyağı fiyatları düşük seyretmektedir, üretimin devamı, fiyat istikrarı sağlanması için TARİŞ ve MARMARA BİRLİK gibi piyasa düzenleyici kuruluşlar devreye alınmalıdır. Çiftçinin sesine kulak verin".

ÇİFTÇİ BORÇLARI UZUN VADELİ FAİZSİZ YAPILANDIRILMALI

Çiftçilerin borçlarını ödeyemediğini, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan çiftçi borçlarının faizsiz yapılandırılması gerektiğini ifade eden Girgin, tarımsal desteklerin ekim sezonundan önce açıklanarak zamanında ve toplu ödeme yapılmasını ve desteklerden yüzde 2 - 4 oranında kesilen gelir vergisinin de kaldırılmasını gerektiğini söyledi.

SUDAN VE NİJERYA ÇİFTÇİSİ’NE DEĞİL KENDİ ÇİFTÇİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

CHP'li Girgin açıklamasına şöyle devam etti: "Çiftçimiz prim ödemelerinde esas alınan pamukta 500 kg, dane zeytinde 400-700 kg ve zeytinyağındaki 80-140 kg verim kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyor. Hayvancılık işletmelerinde kullanılan su ücretlerinin yüzde 50 indirimli olmasını istiyor. Kırsal kalkınma hibe desteklerinde KDV muafiyeti istiyor. TARSİM kapsamının genişletilmesini, prim oranının düşürülmesini ve devlet desteğinin artırılmasını istiyor.

Çiftçimizin dertleri ortadayken iktidar ise Sudan yetmedi Nijerya'dan 1 Milyon hektar arazi kiralıyor.”

Girgin bitirirken “Nijerya’da neden gidip de 1 milyon hektar arazi kiralanır? Türkiye'de yer mi kalmadı?” diye sorarak “Bu halkın yararı için çiftçimize destek vermekten başka yol yok!” dedi.