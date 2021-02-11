CHP'li Gök: 'Yeterli aşı yok ama randevu veriliyor! Açıklar mısınız?'

11 Şubat 2021 Perşembe, 12:43

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki aşı dozu sayılarının yetersiz olmasını Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Gök, Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Gök, Aile Sağlığı Merkezi'ne giden çok sayıda yurttaşın aşı bulunmaması sebebiyle geri çevrildiğini ve yurttaşlarla sağlık çalışanları arasında gerginlik yaşandığını belirtti.

Gök, "Yurttaşlar, aşı olmak için kendilerini riske atarak evlerinden çıkmakta ancak randevuları geri çevrilen yurttaşların sağlıkları hiçe sayılmaktadır" diyerek Koca'ya şu soruları yöneltti:

-Aşılama sürecinde aşı randevusu aldığı halde başvurduğu sağlık kurumunda aşı olamayan yurttaşlarımızın sayısını içerisinde bulundukları yaş gruplarına göre açıklar mısınız?

-Yeterli sayıda aşı dozuna sahip olmadığı halde aşı randevusu veren sağlık kurumlarını ve bu kurumların süreçte verdiği karşılıksız randevu sayılarını açıklar mısınız?

-Aşılama sürecinde randevuların aşı dozu miktarı doğrultusunda verilmemesinin sebeplerini açıklar mısınız?

-Aşı randevusu aldığı halde aşı olamadığı için sağlık çalışanları ile gerginlik yaşayan ve sözü geçen sorunlara ilişkin resmî kurumlara bizzat veya CİMER yoluyla şikâyette bulunan yurttaşlarımızın sayısını açıklar mısınız?