CHP'li Gürer: İktidar eliyle vurulan darbe olacak

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Venezüella menşeili bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

Karara göre, Venezüella’dan 500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir ve 500 ton diğer peynir türleri olmak üzere toplam 1.5 milyon ton peynir ithalatının önünün açıldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de çiğ süt üreticilerinin perişan durumda iken Venezüella’dan peynir ithal edilmesinin mantıkla izah edilebilecek bir uygulama olmadığını ifade etti.

YERLİ BESİCİ CANINDAN BEZDİ

Türkiye’de yanlış tarım politikaları nedeniyle besiciliğin de bitme noktasına getirildiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yem fiyatlarındaki artış, ülkemizde hayvancılık yapanların büyük sorunudur. Yeme sürekli zam geliyor. Bu durum üreticiyi mağdur ediyor. Yonca, saman, küspe ve sanayi yemindeki artışlar besiciyi adeta canından bezdirdi” dedi.

YEM FİYATI ARTIYOR, SÜT FİYATI YERİNDE SAYIYOR

Geçen yıl 85 lira olan buzağı yeminin 99.90 liraya, 79 lira olan süt yeminin 95.90 liraya, 400 lira olan samanın tonunun ise hububat hasat döneminde dâhi 800 liraya yükseldiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Girdi fiyatları sürekli zamlanırken, Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği çiğ süt fiyatları yerinde sayıyor. Aralık ayında 2.30 lira olarak belirlenen süte ayrıca 15 kuruş da pandemi desteği uygulandı. Çiğ süt fiyatları Aralık ayında belirlendiği gibi dururken, yem fiyatlarındaki artışın önü alınamıyor” diye konuştu.

SÜT İNEKLERİ BAKIM MASRAFI ZORLAŞTI

Girdi maliyetleri artarken, süt fiyatlarının yerinde saymasının besiciyi ciddi şekilde mağdur ettiğine de değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Süt üretimi yapanlar, çaresiz kaldıkları için zaman zaman hayvanları kesime gönderiyor. Hal böyle iken yem -süt dengesi dâhi bozulmuşken sütten mamül ürün ithali üretici için yeni sıkıntı demektir. Fabrika üretimi dışında kırsalda aile tipi küçük işletmeler rekabet olanağı sınırlıdır. İthal peynir ürün fiyatları etkilediği anda merdiven altı çalışan ve süt dahi koymadan bitkisel yağ ve farklı malzeme ile peynir adı altında üretilen peynir görünümlü olmasına karşın içerisinde süt olmayan ürünlerinde yolu açılır. İthalat yapılan ürünler için iç dengeler dikkate alınmalıdır. Ticaret Bakanlığı Mısır’dan getirdiği yazlık ithal patatesin pazar doygunluğu yarattığı için yerli yazlık patatesin maliyetinin altına dahi alıcı bulmaması üreticiyi perişan etmiştir. Dengesiz, plansız yapılan ithalatlar üretimin düşmesi ve yerli üreticinin çiftçilik ve besicilikten uzaklaşmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

YERLİ BESİCİ PERİŞAN AMA İKTİDAR VENEZÜELLA’DAN

PEYNİR İTHALATININ ÖNÜNÜ AÇIYOR

Artan maliyetlere karşın, süt fiyatlarının yerinde sayması nedeniyle mağduriyet yaşayan yerli besici ve üreticiye bir destek verilmesi gerekirken iktidarın yabancı ülke çiftçi ve besicisine destek verdiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İktidar, Venezüella’dan 500’er ton taze peynir, eritme peynir ve diğer türler olmak üzere toplam 1.5 milyon ton peynir ithalatının önünü açmak için gümrük vergisini düşürdü. Yerli besici bu haldeyken, ta Venezüella’dan peynir ithal edilmesini anlamak mümkün değil. İrlanda, Polonya, Birleşik krallık gibi ülkelerinden peynir alırken Ortadoğu ülkelerine peynir satan bir ülke durumundayız. Ulusal Süt Konseyi verilerine göre süt ve süt ürünleri 2020 yılı ilk 6 ayında bir önceki yıla göre ihracatında % 19.9 düşme meydana gelmiş iken ithalat ise aynı dönemde % 1.14 düşmüştür. Bu durumda ülkemizde peynir ithalatını haklı kılacak bir neden yoktur” dedi.

TÜRKİYE’Yİ TAM BİR İTHALAT CENNETİ HALİNE GETİRDİLER

İktidarın, Türkiye’yi ne yazık ki tam bir ithalat cenneti haline getirdiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kendi çiftçimize, besicimize verilmesi gereken destek ithalata veriliyor. Bu yanlış bir politikadır. İktidarı, bu yanlıştan dönmelidir” ifadelerini kullandı.

İÇ DENGELER ALT-ÜST OLUR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerli besiciye destek vermek yerine ithal peynir getirmenin iç dengeleri de alt üst edeceği uyarısında bulundu. Ömer Fethi Gürer, “Peynir ithalatına yeni ülkelerin katılması sorunları katlar ve bu sektörde iç dengeleri olumsuz etkiler. Böyle bir durumda küçük aile işletmeleri ile birlikte Türkiye’deki peynir üretimi de olumsuz etkilenir. İhracatta daralma devam ederse kırsal aile tipi üreticiler yanında sanayici için de sıkıntı doğar ” dedi.