CHP'li Gürer, Meclis'e taşıdı: TİGEM’de hayvan ölümleri neden önlenemiyor?

03 Ocak 2021 Pazar, 11:56

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TİGEM’e bağlı 6 tarım işletmesinde, son 3 yılda 4 binden fazla hayvanın hastalıktan dolayı telef olması ya da zorunlu kesime gönderilmesini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.





Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde, Sayıştayın denetim raporuna göre, TİGEM’in 29 milyon TL olan 2018 yılındaki hayvancılık faaliyeti zararının 2019 yılında 98.5 milyon TL’ye çıktığına işaret ederek, hayvan ölümlerinin aşılamada ya da eksik olan veteriner sayısıyla ilgisinin olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Sayıştay’ın denetim raporuna göre TİGEM’e bağlı Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Gözlü, Karacabey ve Türkgeldi işletmelerinde son 3 yılda 4 bin 52 hayvanın, hastalıkları dolayısıyla ya telef olduğunu ya da zorunlu kesime gönderildiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu sorunla ilgili bir denetim yapılıp yapılmadığını sordu.

AŞILAR TESİRSİZ Mİ?

Son 3 yıl içinde TİGEM’e bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde 2 bin 27, Ceylanpınar’da 1006, Anadolu ve Gözlü işletmelerinde de 205 hayvanın brusella hastalığından dolayı zorunlu kesime gönderildiğinin Sayıştay’ın denetim raporuna yandığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Artış gösteren brusella hastalığı hayvanlara aşı yapılmamasından mı yoksa aşının tesirsiz olmasından mı kaynaklanmaktadır? Kamuda veteriner gözetiminde ve sürekli denetim altında bulunan hayvanlarda bu hastalıklar nasıl ortaya çıkmaktadır” dedi.

TÜBERKÜLOZÜN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TİGEM’e bağlı işletmelerde sadece brusella değil, tüberküloz ve üç gün hastalıklarının da ciddi artış gösterdiğinin Satıştay’ın denetim raporlarında yer aldığına işaret ederek, Anadolu ve Gözlü tarım işletmelerinde 459 hayvanda görülen tüberküloz hastalığıyla ilgili çalışmalardan neden sonuç alınamadığını sordu.

BAKANLIK ÜÇGÜN HASTALIĞINI ÖNLEYEMEDİ

Ceylanpınar ve Çukurova tarım işletmelerinde 355 hayvanda Üç Gün hastalığının tespit edildiğine de vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, büyükbaş hayvanlarda sinek ile bulaşıp önemli zayiat veren bu hastalıkla ilgili uyarmalarına rağmen, Bakanlığın bu konuda yeterli önlem almadığının da belirtti.

Gürer, Virüs kaynaklı olan ve ‘Hayvan koronası’ olarak da bilinen bu hastalığın ilk kez 2012 yılında ortaya çıktığını ve sağmal ineklerde toplu ölümlere neden olan bu hastalığın aradan 8 yıl geçtikten sonra yeniden ülkemizde görülmeye başlandığını ifade etti. Gürer, uyarılara rağmen bu konuda yeterli önlem alınmamış olmasının gerekçelerinin de açıklanmasını istedi.

2019 YILI ZARARI 98.5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Sayıştay denetim raporuna göre 2018 yılında 29 milyon TL olan hayvancılık faaliyet zararının 2019 yılında 98.5 milyon TL’ye yükseldiğinin belirtildiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanlığın bu konularda her hangi bir önlem alıp almadığını, aldı ise sorunların aşılabilmesinin mümkün görünüp görünmediğinin de kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

1. TİGEM’de hayvan hastalıklarının sürdüğü Sayıştay raporlarına da yansımaktadır. TİGEM’e bağlı işletmelerde hayvan hastalıklarının önlenememesinin sebepleri nelerdir?

2. TİGEM’e bağlı işletmelerde hayvan hastalıklarının önlenmesi için; veteriner sayısı, aşı miktarı ve takip sistemi yeterli midir?

3. Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Gözlü, Karacabey ve Türkgeldi işletmelerinde son 3 yılda toplam 4 bin 52 hayvanın, hastalıkları dolayısıyla ya telef olması ya da zorunlu kesime gönderilmesi ile ilgili bir denetim yapılmış mıdır?

4. Yukarıda bahse konu işletmelerde bulunan ithal hayvanların ölüm oranı nedir?

5. Karacabey işletmesinde, son 3 yıl içinde Bruselladan dolayı toplam 2 bin 27 hayvan zorunlu kesime gönderilmiş olup Brusella hastalığı Karacabey’den sonra en çok Ceylanpınar tarım işletmesinde görülmüştür. Bunun nedeni hayvanlara aşı yapılmamasından ya da aşının tesirsiz olmasından mı kaynaklanmaktadır?

6. Ceylanpınar’da ise son üç yıl içinde toplam 1006 hayvan Bruselladan dolayı zorunlu kesime gittiğine göre bu hayvanlar veteriner kontrolünde değil midir?

7. Yine Anadolu ve Gözlü işletmelerinde de Brusella hastalığı görülürken, bu iki işletmede de son üç yılda toplam 205 hayvan kesime yollanmıştır. TİGEM’in sadece Çukurova ve Türkgeldi tarım işletmelerinde Brusella hastalığının görülmediğine dair tespiti dikkate alınarak bu iki işletme ve hastalığın görüldüğü diğer işletmelerde inceleme yapılmış mıdır?

8. 3 yılda TİGEM’in 4 işletmesinde toplam 3 bin 238 hayvan Bruselladan dolayı zorunlu kesime gönderilmesinin yanında bir hayvan hastalığı olan Tüberküloz’un Anadolu ve Gözlü tarım işletmelerinde 459 hayvanda görülmesi ile ilgili inceleme yapılmış mıdır?

9. Üç Gün hastalığı da Ceylanpınar ve Çukurova tarım işletmelerinde toplam 355 hayvanda gördüğüne göre aşı ve ahır ilaçlaması ile birlikte bulaşıcılığı sağlayan sineğe tedbir alan uygulamalar yapılmış mıdır? Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporunda da bu konuya özellikle dikkat çekilmektedir. Hayvancılık faaliyetlerinde giderek artan miktarlarda zarara neden olduğu bilindiği halde yeterli önlemlerin alınmamasının nedenleri nelerdir?

10. Sayıştay denetim raporunda “2018 yılında 29 milyon TL olan hayvancılık faaliyet zararı 2019 yılında 98.5 milyon TL’ye yükselmiştir” denilmesi sorunun giderek artığının somut ifadesi değil midir?

11. Bu bağlamda bahse konu kamu kuruluşunda önlem alınarak sorunun aşılabilmesi olası mıdır?”