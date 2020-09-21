CHP'li Gürer: “Okullar ne uzaktan ne de yüz yüze eğitime hazır”

21 Eylül 2020 Pazartesi, 09:32

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Kovid-19 salgınının ülkemizde etkisini gösterdiği Mart ayından bu yana sürdürdüğü yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili hazırlıkların için kaygıların giderilemediğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Ülkemiz ne yüz yüze eğitime ne de uzaktan eğitime hazır. 3 milyon öğrencinin evinde internet, 750 bin öğrencinin evinde televizyon yokken, nasıl EBA üzerinden ya da uzaktan eğitim verilerek başarı sağlanacak ?” diye sordu.

DERS ZİLİ ÇALIYOR!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 31 Ağustos tarihinde uzaktan başlatılan yeni eğitim-öğretim sürecinin, 21 Eylül’de ise ana sınıfı ve birinci sınıflar için çalacak ders ziliyle yüz yüze başlatılacağını belirtti. Öğretmen, hizmetli ve öğrenciler için yeni dönemin başarılı olmasını diledi

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ BELİRSİZLİK KAYGISI YAŞIYOR

Uyum süreci olarak belirlenen yüz yüze eğitimde ilk iki hafta, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin haftada iki gün okula gideceklerinin açıklandığını anımsatan CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, diğer sınıflarla ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasının, milyonlarca öğrenciyi kaygılandırdığını vurguladı.

MEB, YENİ EĞİTİM –ÖĞRETİM YILINA HAZIR MI?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, okullarda yüz yüze eğitimle ilgili belirsizliklerin yanı sıra, internet erişimi olmayan ve evlerinde EBA sisteminden eğitim alabilecek televizyonları bulunmayan öğrencilerin durumu göz önünde bulundurulduğunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim-öğretim yılında da sorunlar yaşamasının olası olduğunu ifade etti.

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK DERECESİ 32 KATA ULAŞTI…

Türkiye’de yıllar itibariyle üst üste biriken eğitim sorunun, korona virüs salgınının neden olduğu olumsuzluklarla arttığını kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hanelerin eğitim için yaptığı harcamalar arasındaki farkın yüksek gelirli hanelerden düşük gelirli hanelere göre sıralandığında, alt ve üst gelirler arasında yapılan araştırmalar da 32 kat fark olmasının, eğitimdeki eşitsizliği de gözler önüne serdiğini söyledi.

İNTERNETİ OLMAYAN ÖĞRENCİ NE YAPACAK?

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden eğitim alacak 754 bin 429 öğrencinin evinde de televizyon bulunmadığını saptandığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Herkes için eşit ve nitelikli eğitimin sağlanamayacağı ortadadır. 6 aydır yeni eğitim-öğretim yılının hazırlıklarını yaptığı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı, ne yazık ki hazırlıklar konusunda da kaygıları giderememiştir ” diye konuştu.

UZAKTAN EĞİTİMİN ALTYASINI GÜÇLENDİRELİM

2020 yılı için 125 milyar 396 milyon TL olan eğitim bütçesinin, yüzde 72,94’ünün personel giderlerine, yüzde 11,46’sının sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerine, yüzde 7,94’ünün mal ve hizmet alım giderlerine, yüzde 4,65’inin sermaye giderlerine, yüzde 2,98’sinin cari transferlere ve yüzde 0,02’sinin ise sermaye transferlerine ayrıldığını söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıla göre, bu yıl nüfus artışına paralel olarak öğrenci sayısındaki artış da dikkate alınarak uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerekiyordu.” şeklinde konuştu.

EK 3600 GÖSTERGE UYGULANSIN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eğitimdeki sorunların saymakla bitmeyeceğini de belirterek, “En azından uzaktan eğitim için altyapı sorunu çözülebilirdi. Yüz yüze eğitim için okullarda maske ve dezenfektan sorunu yaşanmayacağı söylense de öğretmenler de veliler de kaygılı. Ücretsiz maske dağıtacağız deyip beceremeyen iktidarın, okullardaki maske dağıtımında gerekli titizliği göstermesi isteniyor. Diğer yandan öğretmen açığını kapatmak için halen uygulanan ücretli, vekil ve sözleşmeli öğretmenlik sistemine son verilmeli ve PIKTES öğretmenleri dâhil tüm öğretmenler kadroya alınmalıdır.

Ayrıca bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağı yönünde verdiği sözün de bu dönemde uygulanması sağlanmalıdır. Öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmelidir. Öte yandan MEB’de hizmetli olarak 10 ay süreyle çalışan ve Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalıştırılanlara sürekli kadro verilmelidir. Okulların fiziki yapısı güçlendirilmelidir. Öğretmeni ve öğrencisi ile sağlıklı bir eğitim için alınan önlemler sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Yeni eğitim yılında yaşanacağı görülen sorunların aşılmasında, sorunun ardından giden değil önceden çözen bir yaklaşım esas alınmalıdır” dedi. Gürer yeni eğitim öğretim yılında tüm eğitim camiasına başarılar diledi.