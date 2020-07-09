CHP'li Hamzaçebi: Erdoğan, tütün üreticisini uluslararası şirketlere feda etti

09 Temmuz 2020 Perşembe, 14:02

Fotoğraflar: AA (Ajans Arşivi-Soner Kılınç)

Hamzaçebi, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nde yer alan tütün düzenlemesini değerlendirdi.

"ÜRETİCİ CAN ÇEKİŞİR HALDE"

AKP iktidarının Türk tütününe ve yerli üreticiye “kötülük” yaptığına vugu yapan Hamzaçebi, "Tütün üretimi dibe vurmuş, üretici can çekişir hale gelmiştir. 2003 yılında tütün üretilen alan miktarı 1 milyon 800 bin dönümdür. Bugün bu rakam 800 bin dönüme inmiştir. Yüzde 50’nin üzerinde bir azalma söz konusudur. 2003 yılında 150 bin ton tütün üretilirken 2019 sonunda bu rakam 50 bin tona inmiştir. 2003 yılında 334 aile tütün ekerken, bu gün bu rakam 50 bine inmiştir" bilgilerini paylaştı.

"ÜRETİCİ ULUSLARARASI ŞİRKETLERE FEDA EDİLDİ"

Bu düşüşün sebebi olarak AKP’nin yanlış politikalarını işaret eden Hamzaçebi, "AK Parti, tütün üreticilerini değil, uluslararası sigara şirketlerini korumuşlardır. Türkiye’de tütünü korumak için fon uygulaması vardı. AK Parti iktidarları döneminde bu fon kademeli olarak indirilmiş ve en son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle bir kararname ile sıfıra indirilmiştir. Bunun tek nedeni uluslararası sigara şirketlerinin, iktidardan olan talepleri ve iktidar üzerindeki baskısıdır. Bu talep ve baskı nedeniyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tütün üreticisini uluslararası şirketlere feda etmiştir. Bu düşüşler, bunun çarpıcı göstergeleridir" diye konuştu.

"FON UYGULAMASINA GERİ DÖNÜLMELİ"

Türkiye’nin 39 ülkeden tütün ithal ettiğini ifade eden Hamzaçebi, "Türk tütününü korumak için fon uygulamasına yeniden dönülmelidir, ithalata vergi yeniden getirilmelidir" önerilerinde bulundu.