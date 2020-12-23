CHP'li İlgezdi: TÜİK, kendi bu maaşla yaşasın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK’in asgari ücret önerisini 2 bin 792 lira 10 kuruş olarak açıklamasına karşı “TÜİK’in önerdiği bir sefalet dayatmasıdır! TÜİK Başkanına çağrıda bulunuyorum: TÜİK personeliyle birlikte kendi maaşınızı önerdiğiniz ücrete çekin. Bir ay yaşayın da görelim” tepkisi gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, asgari ücret tespit komisyonunda TÜİK’in asgari ücret için önerdiği 2 bin 792 lira 10 kuruşun asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, “Siyasi iktidarın uydusu olan TÜİK, emekçiye, aklın, mantığın ve vicdanın asla kabul edemeyeceği 2 bin 792 lira 10 kuruşu reva gördü! Bakın asgari ücret bu haliyle bir utanç ücretidir” diye konuştu.
CHP’li Akkuş İlgezdi, TÜİK rakamları ile elektriğin yüzde 32, doğalgazın yüzde 35 oranında zamlandığını aktararak, şunları söyledi:
“TÜİK’in önerdiği bir sefalet dayatmasıdır! Buradan TÜİK Başkanına çağrıda bulunuyorum: Elektrik ve doğalgaz artışı yüzde 30’ün üzerindeyken, Türkiye’nin gerçek enflasyonu buyken, neden emekçiye yüzde 20 zam önerdiniz? Sizden Türkiye’ye örmek olmanızı bekliyoruz. TÜİK personeliyle birlikte kendi maaşınızı önerdiğiniz ücrete çekin. Bir ay yaşayın da görelim. İsyan ediyor musunuz duyalım! Onuruyla ayakta durmaya çalışan milyonlarca kişiyle dalga geçmeye hakkınız yok. Derhal istifa edin.”
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