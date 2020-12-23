Erdoğan'dan 'asgari ücret' sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti grup toplantısındaki açıklamalarının ardından asgari ücrete ilişkin “Gönlünüzden geçen rakam nedir?” sorusuna, “Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz” yanıtını verdi.
Erdoğan, Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı.
Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Erdoğan, o açıklamasında da benzer cümleler kullanmış "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" demişti.
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