Erdoğan'dan 'asgari ücret' sorusuna yanıt

23 Aralık 2020 Çarşamba, 13:34

Erdoğan, Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı.

Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Erdoğan, o açıklamasında da benzer cümleler kullanmış "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" demişti.