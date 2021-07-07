CHP’li Kaplan: “İlk seçimde haramilerin saltanatı yıkılacak!”

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:21

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TUİK’İN açıkladığı son enflasyon rakamları ile ilgili “TUİK’in açıkladığı son enflasyon rakamına göre dönemlerin rekorunun kırılmasına rağmen, AKP’nin ülkemizi getirdiği son durumun kıyısından dahi geçmemektedir. Yapılan zam zulmü gün geçtikte artarken; milyonlarca çalışan ve emeklilerimize verilen zam yine açlık sınırının altında kaldı” diye ifade etti.

Milletvekili Kaplan, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayına ilişkin enflasyon (TÜFE) verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1.94, yıllık enflasyonun yüzde 17,53 ve üretici enflasyonu yüzde 42.89. Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında yüzde 25.36 gibi uçurum bir fark var. AKP İktidarının sağlayamadığı ekonomik istikrar da gözler önünde. Üretim olmadan tüketim, ihracat olmadan ithalat yapmanın bedelini yine vatandaşlar ödüyor. AKP İktidarı yeni saraylar yapma peşindeyken, vatandaşın cebi delinmeye devam ediyor” dedi.

ENFLASYON YÜKSELİRKEN, VATANDAŞLARIMIZIN MAAŞI ERİYOR!

Enflasyonda tüm zamanların rekorunun kırıldığının altını çizen Kaplan, emekli ve çalışanlara verilen %8.45’lik zammıyla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlarımız açlık, yokluk, yoksulluk ve işsizlikle sınanıyor; AKP sadece seyirci kalıyor.

Çalışan ve emeklilere %8.45’lik zam yaptık diye gururlanan, halktan kopuk AKP İktidarı zulme devam ediyor. TUİK bile ne kadar aşağı çekse de enflasyondaki bu artışın önüne geçemiyor artık. Türkiye’nin gerçek gündemi yoksulluk, işsizlik, ekonomik krizken; Saray Hükümeti gündem değiştirmeye devam ediyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar, Türk Lirasının değer kaybı, enflasyon rakamları alım gücünün ne kadar düştüğünü gösterirken, yapılan maaş zammı zam değil yine zulüm. Ülke böyleyken Erdoğan’ın 300 odalı yeni yazlık saray yaptırıyor. Saray zenginleşiyor, halk yoksullaşıyor!” dedi.

VATANDAŞ AÇLIĞA MAHKÜM EDİLİYOR!

Milletvekili Kaplan, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 – 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen Yazlık Saray için, “AKP İktidarı ne saraylara doyuyor ne de beşli çeteyi beslemeye doyuyor! İşçilerimiz, emeklilerimiz, memurlarımız ay sonunu getiremezken, işsizlikten intihar eden gençlerimizin sayıları binlere çıkarken; AKP geçilmeyen köprülere ve yollara oluk oluk para akıtmaya devam ediyor. Utanma diye bir kelimenin varlığından dahi haberi olmayan Saray İktidarının artık sonu geldi. İlk seçimde, haramilerin saltanatı yıkılacak, tarihin tozlu sayfalarına gömülecekler!” dedi.