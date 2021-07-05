MetroPOLL'ün son anketi ''Erdoğan'ın görev onayı'' anketi açıklandı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:55

‘Türkiye’nin Nabzı Haziran 2021’ anketine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 47,1 iken, onaylamayanların oranı ise yüzde 48,6.

Ankete katılanların yüzde 4,3’ü ise “Fikrim veya cevabım yok” dedi.

Erdoğan’ın görev yapış şekline AK Partili seçmenlerin yüzde 89’u, CHP’li seçmenlerin yüzde 11,9’u, İYİ Partililerin yüzde 9,9’u, HDP’lilerin yüzde 12,4’ü, MHP’lilerin ise yüzde 60.9’u “Onaylıyorum” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın görev onayı, salgının başladığı Mart 2020’de ise yüzde 55,8 seviyesindeydi. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,5’lere kadar gerilemişti.

Erdoğan’ın görev onayı, salgının başladığı Mart 2020’de ise yüzde 55,8 seviyesindeydi. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,5’lere kadar gerilemişti.